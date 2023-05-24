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≡ Где будут отключать электричество в Костанае с 24 мая по 6 июня?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46840
Где будут отключать электричество в Костанае с 24 мая по 6 июня?
Отправлено: 24.05.23 - 09:22
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Уточненный план работ Костанайской горэлектросети с 24 мая по 4 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в семи районах областного центра.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
532
Re: Где будут отключать электричество в Костанае с 24 мая по 6...
Отправлено: 24.05.23 - 09:22
#1
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БаймагАмбетова же вроде
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15736
Re: Где будут отключать электричество в Костанае с 24 мая по 6...
Отправлено: 24.05.23 - 10:06
#2
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Цитата:
vofkakst:
БаймагАмбетова же вроде

Какой-то неместный сотрудник затесался. То Волонова, то Баймагомбетова...
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