Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана

Отправлено: - 22:13

Торговцам реальной валютой посвящается: ...мы получаем фантики и за них продаем реальную валюту.

Прочтите книгу А. Паршева "Почему Россия не Америка" - она поможет понять происходящее в мире. Что касается фантиков. Если я вымою ваши сапоги, а вы подстрижёте меня, и мы с вами за выполненные работы обменяемся долларами, то экономика США станет богаче на вот эту кучку долларов - так они считают свой валовый национальный продукт. Но реального товара эта наша сделка НЕ создала! Метрополия (США) для туземцев всего мира напечатала 31 ТРИЛЛИОН фантиков, обеспеченных угрозой вмешательства в национальные интересы любой ГОРДОЙ страны (Ливия, Сирия, Иран, Ирак, Венесуэла, Югославия и т.д.). Слабо продемонстрировать свою гордость, Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. - так что кто за фантиками - тому в штаты.