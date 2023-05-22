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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46840
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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Ben
* Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
4
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 22:13
#30
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Торговцам реальной валютой посвящается: ...мы получаем фантики и за них продаем реальную валюту.
Прочтите книгу А. Паршева "Почему Россия не Америка" - она поможет понять происходящее в мире. Что касается фантиков. Если я вымою ваши сапоги, а вы подстрижёте меня, и мы с вами за выполненные работы обменяемся долларами, то экономика США станет богаче на вот эту кучку долларов - так они считают свой валовый национальный продукт. Но реального товара эта наша сделка НЕ создала! Метрополия (США) для туземцев всего мира напечатала 31 ТРИЛЛИОН фантиков, обеспеченных угрозой вмешательства в национальные интересы любой ГОРДОЙ страны (Ливия, Сирия, Иран, Ирак, Венесуэла, Югославия и т.д.). Слабо продемонстрировать свою гордость, Казахстан? В России рубль обеспечен углем, лесом, тканью, кирпичём, золотом, нефтью, ураном, алмазами и т.д. и т.п. - так что кто за фантиками - тому в штаты.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15736
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 24.05.23 - 08:53
#31
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Цитата:
saba:
А как же КАСЕ?

Тенге-рубль - это кросс-курс, т.е. через доллар. Формально тенге меняется на доллар по курсу КАСЕ, потом доллар меняется на рубль по курсу (наверное) ММВБ и получается курс тенге-рубль. Но мыльный пузырь доллара понемного показывает свою несостоятельность и начинает сдуваться. И что-то мне подсказывает что снова к золотому стандарту вернемся.
Цитата:
Kairat stayer:
что скоро снимут санкции и экономика станет ещё крепче!

Боюсь что со снятием санкций будет ровно наоборот, если не будут предпринимать какие-то меры. Гиперинфляция вследствие повышенного спроса на евро и доллары.
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