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Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46839
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 18.05.23 - 18:22
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1470
Re: Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 18.05.23 - 18:22
уже проходили обязательное мед страхование в РК, потом кто то собрал все день и дернул из страны. Теперь тоже самое только под другим соусом, а результат будет такой же.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4261
Re: Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 19.05.23 - 12:29
Цитата:
Кажеться он тогда назывался ФОМС - фонд обязательного медицинского страхования и тот кто собрал и дёрнул, вроде был Смагуловым: в переводе на доллары( курс был тогда маленький) он не хило обогатился.
azlk:
мед страхование в РК, потом кто то собрал все день и дернул из страны.
мед страхование в РК, потом кто то собрал все день и дернул из страны.
Кажеться он тогда назывался ФОМС - фонд обязательного медицинского страхования и тот кто собрал и дёрнул, вроде был Смагуловым: в переводе на доллары( курс был тогда маленький) он не хило обогатился.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2119
Re: Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 19.05.23 - 13:04
Цитата:
Фамилия его Иманбаев, живёт в США. Читал как то его интервью нашим СМИ. Не знаю насколько правда, сказал, что это были междоусобные разборки Рахата Алиева с Имангали Тасмагамбетовым и Акежаном Кажегельдиным. Что деньги остались в Казахстане, на счетах казахстанских банков, работает инженером на каком то заводе в Америке
ACROS:
вроде был Смагуловым: в переводе на доллары( курс был тогда маленький) он не хило обогатился.
вроде был Смагуловым: в переводе на доллары( курс был тогда маленький) он не хило обогатился.
Фамилия его Иманбаев, живёт в США. Читал как то его интервью нашим СМИ. Не знаю насколько правда, сказал, что это были междоусобные разборки Рахата Алиева с Имангали Тасмагамбетовым и Акежаном Кажегельдиным. Что деньги остались в Казахстане, на счетах казахстанских банков, работает инженером на каком то заводе в Америке
Х
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.03.16
- Сообщений:
- 124
Re: Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 22.05.23 - 12:04
Это и называется социальная справедливость - эффективно перераспределять ресурсы от здоровых и состоятельных в пользу социально менее защищенных(слабые здоровьем, пенсионеры, дети, инвалиды и пр.).
Проект "Нужные деньги" эти в частности и занимается, когда государство не справляется.
А депутат Рахимжанов по моему мнению либо тупой дебил, либо хитрожопый популист - и в том и в другом случае ему не место в депутатах.
Проект "Нужные деньги" эти в частности и занимается, когда государство не справляется.
А депутат Рахимжанов по моему мнению либо тупой дебил, либо хитрожопый популист - и в том и в другом случае ему не место в депутатах.
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 29
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 22.05.23 - 22:33
Цитата:
это называется коммунистический подход к здравоохранению. а социальная справедливость это когда сколько заработал на столько потом тебя и вылечили, если понадобилось. а когда за, условно, мой счёт будут лечить "социально менее защищённого" алкаша или, допустим, инвалида, ставшего таковым по собственному недоумию, я в этом ничего справедливого не вижу
Хозяин:
Это и называется социальная справедливость - эффективно перераспределять ресурсы от здоровых и состоятельных в пользу социально менее защищенных
Это и называется социальная справедливость - эффективно перераспределять ресурсы от здоровых и состоятельных в пользу социально менее защищенных
это называется коммунистический подход к здравоохранению. а социальная справедливость это когда сколько заработал на столько потом тебя и вылечили, если понадобилось. а когда за, условно, мой счёт будут лечить "социально менее защищённого" алкаша или, допустим, инвалида, ставшего таковым по собственному недоумию, я в этом ничего справедливого не вижу
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 24.05.23 - 01:16
Цитата:
Коммунистический подход к здравоохранению обычно описывает систему, в которой государство контролирует и финансирует все аспекты здравоохранения, а услуги оказываются бесплатно или по символическим платежам для всех граждан. Главная идея состоит в том, что доступ к здравоохранению должен быть универсальным и равным для всех, независимо от их доходов или статуса. Социальная справедливость в контексте здравоохранения относится к стремлению обеспечить равные возможности для всех людей получать необходимую медицинскую помощь. В рамках этого подхода государство может принимать меры для того, чтобы помочь тем, кто находится в более уязвимом положении, например, финансировать лечение для людей с низким доходом или инвалидов. Ваша озабоченность связана с тем, что Вы считаете, что ваше лечение должно зависеть только от ваших собственных средств и не должно быть распределено на тех, кто по вашему мнению менее заслуживает этого. Это личная точка зрения, и у каждого может быть свое мнение о том, что является справедливым. Однако, в обществе существуют различные взгляды на то, как обеспечить справедливость в здравоохранении. Некоторые считают, что справедливость означает гарантированный доступ к базовой медицинской помощи для всех, независимо от их обстоятельств. Другие придерживаются мнения, что здравоохранение должно быть зависимым от личных финансовых возможностей каждого человека. Конечная модель здравоохранения, основанная на принципах коммунизма или социальной справедливости, может различаться в разных странах и культурах. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, и они могут отражать особенности социально-экономической ситуации и ценностей конкретного общества.
Карачун:
это называется коммунистический подход к здравоохранению. а социальная справедливость это когда сколько заработал на столько потом тебя и вылечили, если понадобилось.
это называется коммунистический подход к здравоохранению. а социальная справедливость это когда сколько заработал на столько потом тебя и вылечили, если понадобилось.
Коммунистический подход к здравоохранению обычно описывает систему, в которой государство контролирует и финансирует все аспекты здравоохранения, а услуги оказываются бесплатно или по символическим платежам для всех граждан. Главная идея состоит в том, что доступ к здравоохранению должен быть универсальным и равным для всех, независимо от их доходов или статуса. Социальная справедливость в контексте здравоохранения относится к стремлению обеспечить равные возможности для всех людей получать необходимую медицинскую помощь. В рамках этого подхода государство может принимать меры для того, чтобы помочь тем, кто находится в более уязвимом положении, например, финансировать лечение для людей с низким доходом или инвалидов. Ваша озабоченность связана с тем, что Вы считаете, что ваше лечение должно зависеть только от ваших собственных средств и не должно быть распределено на тех, кто по вашему мнению менее заслуживает этого. Это личная точка зрения, и у каждого может быть свое мнение о том, что является справедливым. Однако, в обществе существуют различные взгляды на то, как обеспечить справедливость в здравоохранении. Некоторые считают, что справедливость означает гарантированный доступ к базовой медицинской помощи для всех, независимо от их обстоятельств. Другие придерживаются мнения, что здравоохранение должно быть зависимым от личных финансовых возможностей каждого человека. Конечная модель здравоохранения, основанная на принципах коммунизма или социальной справедливости, может различаться в разных странах и культурах. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, и они могут отражать особенности социально-экономической ситуации и ценностей конкретного общества.
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 24.05.23 - 01:30
Цитата:
Эл-починно:Эл, завязывай такие тексты длиные писать)) По сути всё в двух словах можно. Сегодня если вас беда не коснулась, например рак, операция , химия. То хрен выгребишь когда коснётся. Потому я за осмс. Хотя раньше был против. Но я прозрел.
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 24.05.23 - 01:40
Цитата:
Я лишь подчеркнул, что именно социальная система, является той, когда более обеспеченные осуществляют поддержку менее обеспеченного слоя населения. А не каждый за себя.
Vit:
Эл, завязывай такие тексты длиные писать))
Эл, завязывай такие тексты длиные писать))
Я лишь подчеркнул, что именно социальная система, является той, когда более обеспеченные осуществляют поддержку менее обеспеченного слоя населения. А не каждый за себя.
Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50%...
Отправлено: 24.05.23 - 01:50
Цитата:
Эл-починно:Кстати, я думаю это из той же серии когда страна собирает смс на лечение детям. Хотя там часть мошенники, но! Осмс должна гарантировать и дорогое лечение этому ребёнку. Как бы с каждого по осмс. Да. Один не болеет , но автоматом помог другому. . Я за!!!.
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