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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48971 В связи с чем суд вынес частное постановление о том, чтобы проверить интернаты Костанайской области, где содержатся услугополучатели. Не только Пешковский интернат, но и все подобные ему.Источник:

Цитата:Это должно было проведено и без частного определения суда ещё в начале следствия. В данный момент конечно же все пациенты уже находятся в интернатах