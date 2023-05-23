НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала полиция
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46839
Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала полиция
Отправлено: 23.05.23 - 19:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Костаная с помощью черной краски закрасил часть сплошной разметки, сделав из нее прерывистую. Как отмечает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, это не единичный случай.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12484
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 23.05.23 - 19:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По статье 630 КоАП РК предусмотрен штраф на физических лиц в размере двух МРП,

Так лучше 2 мрп отдать чем лишение прав за двойную на пол года или штраф не помню там за сто тыщ вроде. ну или не хилая взятка. )))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12484
Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...
Отправлено: 23.05.23 - 19:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если без шуток. То давай честно. Очень много знаков и разделительных линий вызывают много вопросов. Иногда как будто специально нарисовали что б бабки срубать.
ПС Я не про данный случай. По городу я люблю пешком ходить. На людей смотреть. Себя показать)) но автоматически глаз дёргается когда вижу что знак не по теме стоит)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1208
Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала полиция
Отправлено: 23.05.23 - 20:40
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS