Re: Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала...

Отправлено: - 19:50

А если без шуток. То давай честно. Очень много знаков и разделительных линий вызывают много вопросов. Иногда как будто специально нарисовали что б бабки срубать.

ПС Я не про данный случай. По городу я люблю пешком ходить. На людей смотреть. Себя показать)) но автоматически глаз дёргается когда вижу что знак не по теме стоит)