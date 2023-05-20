юля елиссева: Надейся! Вон уже Грайворонский район Белгородской области от власти Путина уже освобождён. Белгородская народная республика скоро появится на карте
Не исключаю, но это если мир начнёт разваливался на куски и Россию начнут дербанить. Белгород и Харьков это города братья. Это как у нас Костанай и Челябинск. Мама, папа в Харькове а дети в Белгороде. Там целые деревни живут с Украины. До войны по Белгороду 50% автомобилей гоняло под украинскими номерами. Кстати наших костанайцев очень много. Так что эти два города будут одним регионом скоро . Только в составе России уже. А то что там 4 дрг бегают, то нече удивительно. Какая власть такие и войны. Нет чтоб воевать в Бахмуте и спасать своих хлопцев, они по детскому саду стреляют в какой то деревне.
Весь Артемовск усыпан гниющими украинскими трупами. И никто их не хочет забирать. Вагнера отказались им делать деревянные макинтоши. Наверно котлован выкопают и туда сгрузят всю биомассу. А может звери растащат. Пять тысяч ЗЕКов из Челябинской колонии ушатали сотни тысяч украинцев. Бывает, Юль)
Ну советская техника видимо уже закончилась у наших бывших партнёров). Если в прошлом году часто видел т-72 как тащили в сторону Украины. То в этом году за три дня что я был в Польше в основном БМП и бронированые джипы натовского образца, две большие колоны шли в сторону Украины и одну отдельно колону на тралах везли непонятную хрень. Это надо спросить у любителей американцев. Что это? Штаб? Секретный радар? Генератор? Баня?
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