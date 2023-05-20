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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 381 из 381«1...379380381
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2119
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.23 - 20:34
#5701
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С удивлением узнал, что знаменитый композитор Эдуард Ханок родился в Фёдоровском районе нашей области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.05.23 - 18:17
#5702
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Битва за Москву-67 дней
Сталинградская битва-200 дней
Битва за Берлин-9 дней
Битва за Бахмут-224 дня!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1245
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 00:23
#5703
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 18:26
#5704
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Что то я не понял..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2119
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 19:00
#5705
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Внутренний запрет работает, хочется написать, но дал слово, ни слова о войне
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 19:30
#5706
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Прикольно так..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 23:21
#5707
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Ниче себе..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 23:21
#5708
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Еще что то

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.23 - 23:53
#5709
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-Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ "геноцидом", а идеологию — "рашизмом"


Вот теперь как, пропагандисты, все эти Z-патриоты, в том числе и у нас на форуме, они подпадают под категорию Рашисты?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.23 - 17:26
#5710
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Цитата:
юля елиссева: Надейся! Вон уже Грайворонский район Белгородской области от власти Путина уже освобождён. Белгородская народная республика скоро появится на карте

Не исключаю, но это если мир начнёт разваливался на куски и Россию начнут дербанить. Белгород и Харьков это города братья. Это как у нас Костанай и Челябинск. Мама, папа в Харькове а дети в Белгороде. Там целые деревни живут с Украины. До войны по Белгороду 50% автомобилей гоняло под украинскими номерами. Кстати наших костанайцев очень много. Так что эти два города будут одним регионом скоро . Только в составе России уже. А то что там 4 дрг бегают, то нече удивительно. Какая власть такие и войны. Нет чтоб воевать в Бахмуте и спасать своих хлопцев, они по детскому саду стреляют в какой то деревне.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.23 - 17:42
#5711
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Цитата:
Vit:
Нет чтоб воевать в Бахмуте и спасать своих хлопцев,

кого там спасать? Зеков пригожинских? Украинская армия их там успешно утилизирует.

[Исправлено: юля елиссева, 23.05.2023 - 17:45]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1654
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.23 - 18:12
#5712
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Цитата:
Украинская армия их там успешно утилизирует


Весь Артемовск усыпан гниющими украинскими трупами. И никто их не хочет забирать. Вагнера отказались им делать деревянные макинтоши. Наверно котлован выкопают и туда сгрузят всю биомассу. А может звери растащат. Пять тысяч ЗЕКов из Челябинской колонии ушатали сотни тысяч украинцев. Бывает, Юль)

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2023 - 18:54]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.23 - 18:46
#5713
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Ну советская техника видимо уже закончилась у наших бывших партнёров). Если в прошлом году часто видел т-72 как тащили в сторону Украины. То в этом году за три дня что я был в Польше в основном БМП и бронированые джипы натовского образца, две большие колоны шли в сторону Украины и одну отдельно колону на тралах везли непонятную хрень. Это надо спросить у любителей американцев. Что это? Штаб? Секретный радар? Генератор? Баня?

[Исправлено: Vit, 23.05.2023 - 17:47]

[Исправлено: Vit, 23.05.2023 - 17:53]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.23 - 18:50
#5714
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.23 - 20:35
#5715
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Цитата:
Vit:
Что это? Штаб? Секретный радар? Генератор? Баня?

Похоже на продуктовый ларёк.
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