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≡ "Родственников у нее не было" - По делу об использовании труда недееспособной судья разъяснил приговор и вынес частное постановление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46839
"Родственников у нее не было" - По делу об использовании труда недееспособной судья разъяснил приговор и вынес частное постановление
Отправлено: 23.05.23 - 18:43
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При оглашении приговора эмоции зашкаливали, все подсудимые плакали, Жумагали было трудно дышать, дочь ее обмахивала платочком. Судья разъяснил: Абельдинова считалась опекуном пациентов, но без заявления отпустила недееспособную из интерната по требованию Жумагали.
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
2
Re: "Родственников у нее не было" - По делу об...
Отправлено: 23.05.23 - 18:43
#1
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Кто ответит за этот беспредел? Курирующий заместитель акима области, начальник управления социальной защиты должны испариться с занимаемся должностей, компетентные органы должны проявить позицию
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
2
"Родственников у нее не было" - По делу об использовании труда недееспособной судья разъяснил приговор и вынес частное постановление
Отправлено: 23.05.23 - 20:18
#2
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1208
"Родственников у нее не было" - По делу об использовании труда недееспособной судья разъяснил приговор и вынес частное постановление
Отправлено: 23.05.23 - 20:49
#3
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