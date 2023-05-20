Отправлено: - 17:26

юля елиссева: Надейся! Вон уже Грайворонский район Белгородской области от власти Путина уже освобождён. Белгородская народная республика скоро появится на карте

Цитата:Не исключаю, но это если мир начнёт разваливался на куски и Россию начнут дербанить. Белгород и Харьков это города братья. Это как у нас Костанай и Челябинск. Мама, папа в Харькове а дети в Белгороде. Там целые деревни живут с Украины. До войны по Белгороду 50% автомобилей гоняло под украинскими номерами. Кстати наших костанайцев очень много. Так что эти два города будут одним регионом скоро . Только в составе России уже. А то что там 4 дрг бегают, то нече удивительно. Какая власть такие и войны. Нет чтоб воевать в Бахмуте и спасать своих хлопцев, они по детскому саду стреляют в какой то деревне.