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≡ Жалобы на запах гари в Костанае прокомментировал аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46836
Жалобы на запах гари в Костанае прокомментировал аким области
Отправлено: 23.05.23 - 15:42
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ ответил на вопрос "НГ" о неприятном запахе в областном центре. Местные жители предполагают, что источник запаха находится за городом со стороны Федоровской трассы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25893
Re: Жалобы на запах гари в Костанае прокомментировал аким...
Отправлено: 23.05.23 - 15:42
#1
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А что и где - горит?... :-o
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