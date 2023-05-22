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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46836
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2119
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:35
#15
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От рублей нам никуда не деться, безусловно большое количество наличности в российской валюте это результат сужения применения рубля. Особенно наличного. Добринцофф вы наверное оплачивали ваше холодильное оборудование безналичным расчётом? Проблема в том, что то количество наличных рублей, завезённых в основном релокантами избыточно для нас, а безналичные торгуются в прежнем режиме. Поэтому курс рубля к тенге особо не падает. но тенденция нехорошая для россиян. Они сильно расслабились за годы благополучия, во многом свернули своё производство, даже покупаешь автоматы для электричества, написано российские, на поверку оказывается бренд только российский, а изготовлено в Китае. Пока ,Китай будет поддерживать Россию,рубль будет стоять, но в будущем непонятная ситуация.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15734
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:56
#16
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Цитата:
saba:
большое количество наличности в российской валюте это результат сужения применения рубля.

Это результат невозможности оплачивать российскими картами в Казахстане. Ну и скопилось за время укрепления рубля - в России всё дорого было и никто не ездил.
Цитата:
saba:
Поэтому курс рубля к тенге особо не падает.

Курс рубля к тенге зависит от стоимости каждой из валют по отношению к доллару. Напрямую они не торгуются.

[Исправлено: Victor Yang, 23.05.2023 - 12:02]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1201
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:58
#17
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Конечно,от рубля надо избавляться банкирам. В любой момент станет бумажкой. Понятно же что дед искуственно держит свою "сверх валюту")) Как в 14г наш финансист нурике держал тенге и спали миллиарды в топку. Тоже понтовался выше ушей,а в итоге.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15734
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:58
#18
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Цитата:
Vit:
Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль.

Бакс рухнет - вся мировая экономика к чертям полетит.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1201
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 12:15
#19
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Цитата:
Victor Yang:
мировая экономика к чертям полетит

Даже Великий стратег и,по совместительству,"экономист" путин,говорит о товарообороте с папуасами в долларах :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2119
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 12:17
#20
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Цитата:
Victor Yang:
Напрямую они не торгуются.

А как же КАСЕ?. Я могу ошибаться , но по моему рубль и тенге давно уже напрямую торгуются, с оглядкой на доллар конечно. Я когда работал в бизнесе, не было проблемой купить рубль
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12477
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 14:11
#21
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Цитата:
юля елиссева:

Да я щас и в обменик не хожу. Всё покупаю по карте Каспий в европе. Ну и раньше я по рублёвой карте покупал. Санкции рано или поздно закончатся и разрешат Росссии опять Visa пользоватся. Только Россия к этому времени ещё крепче станет. Наверно) надеюсь.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1201
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 14:21
#22
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Цитата:
Vit:
Россия к этому времени ещё крепче станет

И санкции только на пользу :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12477
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 14:23
#23
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Одно я точно знаю. Если рубль упадёт сильно ,то вы все лже-патриоты побежите покупать его. Потом квартиры в Челябинске у многих "патриотов" появляются. Автомобили тд)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1201
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 15:13
#24
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Цитата:
Vit:
Потом квартиры в Челябинске

Ну точно не в Белгороде или Курске :lol: Хотя,сейчас беспредельщики вагнера возвращаются и в РФ реально становится оч страшно.. Зэков нельзя освобождать,тем более таких. Убийства,грабежи. Они перестали что либо бояться. Украина всё спишет.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4213
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 15:31
#25
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Цитата:
Сабыр:
Хотя,сейчас беспредельщики вагнера возвращаются и в РФ реально становится оч страшно.. Зэков нельзя освобождать,тем более таких. Убийства,грабежи...


В конце января 2023 года, директор фонда Русь сидящая Ольга Романова, отмечала, что из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, остались только десять тысяч человек. Далее вербовка заключённых производилась, затем запретили. В настоящее время группировка ЧВК Вагнер сильно потрёпана, осталось мало наёмников. На днях Е.Пригожин сделал очередное заявление, что 25 мая текущего года ЧВК покинет Бахмут, что будет выводить свои войска. Посмотрим, будем наблюдать, дадут ли ему это сделать?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4213
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 15:57
#26
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Цитата:
Vit:
Санкции рано или поздно закончатся и разрешат Росссии опять Visa пользоватся. Только Россия к этому времени ещё крепче станет. Наверно) надеюсь.


Цитата:
Сабыр:
И санкции только на пользу


Да ты Шо Виталий?! Дай Бог, дай Бог!

Регулярно смотрю российские каналы, там тоже, как ты говорят, что скоро снимут санкции и экономика станет ещё крепче! Раньше вообще говорили, что хорошо-то как под санкциями-то, российская экономика встала с колен и санкции нам только на пользу, как пишет выше пользователь под ником Сабыр.
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