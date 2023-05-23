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≡ Два реальных, один условный - Приговор по делу об использовании труда недееспособной вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46836
Два реальных, один условный - Приговор по делу об использовании труда недееспособной вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.05.23 - 11:53
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Приговор по делу руководителя отдела управления соцзащиты Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ и директора Пешковского центра оказания специальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 23 мая.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1201
Re: Два реальных, один условный - Приговор по делу об...
Отправлено: 23.05.23 - 11:53
#1
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Такой девчата крутой бизнес организовали :lol: Нет бы трудовые договора оформить с з/п по 20 тыщ,но нет,а получилось в рабстве были люди,жадность сгубила.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1206
Re: Два реальных, один условный - Приговор по делу об...
Отправлено: 23.05.23 - 12:18
#2
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Цитата:
Сабыр:
Такой девчата крутой бизнес организовали Нет бы трудовые договора оформить с з/п по 20 тыщ,но нет,а получилось в рабстве были люди,жадность сгубила.

Как можно составить с недееспособной трудовой договор?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1206
Re: Два реальных, один условный - Приговор по делу об...
Отправлено: 23.05.23 - 12:45
#3
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Цитата:
В итоге Маидашаш Жумагали приговорили к 8 годам лишеия свободы в колонии средней безопасности

Источник:


порой за убийство меньше наказание назначают.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1201
Два реальных, один условный - Приговор по делу об использовании труда недееспособной вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.05.23 - 13:16
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно составить с недееспособной трудовой договор?

Легко.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1206
Re: Два реальных, один условный - Приговор по делу об...
Отправлено: 23.05.23 - 15:12
#5
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Цитата:
Сабыр:
Легко.

Закон об опеке и попечительству ЗАПРЕЩАЕТ Цитата:
Сабыр:
Легко.

Так она же находилась в закрытом лечебном заведений.И за неё несли ответственность люди которые по статусу должны оберегать их от таких вот работорговцев.
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