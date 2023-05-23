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Детсад на 280 мест в новом микрорайоне Аулиеколя строят с опережением, но со сложностями
Детсад на 280 мест в новом микрорайоне Аулиеколя строят с опережением, но со сложностями
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