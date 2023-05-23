Re: Детсад на 280 мест в новом микрорайоне Аулиеколя строят с...

Отправлено: - 14:34

Уже писал,https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47925

о том что если хотите украсть, заложите деньги сверх бюджета, то есть если садик стоит 1 миллиард, значит заложите 1,3 миллиарда. А не так сначала 300 миллионов освоили, потом 100 миллионов, затем ещё якобы на благоустройство 431 миллион. Необучаемые дебилы(диагноз, не оскорбление)