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≡ Детсад на 280 мест в новом микрорайоне Аулиеколя строят с опережением, но со сложностями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46836
Детсад на 280 мест в новом микрорайоне Аулиеколя строят с опережением, но со сложностями
Отправлено: 23.05.23 - 14:34
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Стройку начали в новом микрорайоне Бірлік в конце прошлого года, завершить планируют в ноябре 2023-го. Стоимость работ- более 1,17 млрд тенге. Вторым проектом запустят в ближайшее время внешнее благоустройство. Расходы составят 531 млн тенге.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
291
Re: Детсад на 280 мест в новом микрорайоне Аулиеколя строят с...
Отправлено: 23.05.23 - 14:34
#1
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Уже писал,https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47925
о том что если хотите украсть, заложите деньги сверх бюджета, то есть если садик стоит 1 миллиард, значит заложите 1,3 миллиарда. А не так сначала 300 миллионов освоили, потом 100 миллионов, затем ещё якобы на благоустройство 431 миллион. Необучаемые дебилы(диагноз, не оскорбление)
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