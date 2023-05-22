Отправлено: - 15:57

Vit:

Санкции рано или поздно закончатся и разрешат Росссии опять Visa пользоватся. Только Россия к этому времени ещё крепче станет. Наверно) надеюсь.

Сабыр:

И санкции только на пользу

Цитата:Цитата:Да ты Шо Виталий?! Дай Бог, дай Бог!Регулярно смотрю российские каналы, там тоже, как ты говорят, что скоро снимут санкции и экономика станет ещё крепче! Раньше вообще говорили, что хорошо-то как под санкциями-то, российская экономика встала с колен и санкции нам только на пользу, как пишет выше пользователь под ником Сабыр.