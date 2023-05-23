Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов

Отправлено: - 13:50

Для реконструкции тепловых сетей необходимы огромные средства,я согласен с тем , что утепление домов необходимо, ещё на этапе строительства, но для реконструкции тепловых сетей нужно уйти от ТЭЦ и централизованной подачи теплоснабжения. Готовы ли мы к европейской температуре +18 градусов в доме, я сильно сомневаюсь. Если температура в домах придёт к таким параметрам, это ещё один повод для социального взрыва. Таким образом проблема плавно перетекает из чисто технической в политическую