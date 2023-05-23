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≡ Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46836
Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 10:38
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Эксперт в области энергетики, экономист и член гражданского совета по коммунальным тарифам Асет Наурызбаев выступает за рыночную схему формирования тарифа, когда он определяется исходя из предложений возможных поставщиков.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
70
Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 10:38
#1
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Прежде чем говорить об поднятии тарифов(расходов), эксперт сравнивает нас с Европой, надо сначала поговорить по доходах населения в первом же рейтинге в гугле смотрим, мы занимаем 100 место по зп, СОТОЕ МЕСТО!!! даже Украина в которой война идет занимает 77 место, Ирак 64 место, Гондурас 65 место. О каких повышениях расходов вы можете говорить а? доходы поднимите и расходы соответственно доходам и поднимайте.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
210
Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 13:06
#2
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Комментарии.одни за красных,другие за белых.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2119
Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 13:42
#3
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Не знаю какие цифры приводит Наурызбаев по поводу возобновляемой энергетики. возможно всё изменилось, но раньше стоимость квт/ч возобновляемой энергетики стоил 117 тенге, за счёт разных перерасчётов, когда возобновляемая энергетика мешалась с невозобновляемой( весьма условно) стоимость квт/ч составляла 35 тенге. Это я настолько отстал? За счёт чего так упала цена? Солнечный кремний не упал в цене, революций в развитии аккумуляторов не было, что я упустил?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2119
Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 13:50
#4
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Для реконструкции тепловых сетей необходимы огромные средства,я согласен с тем , что утепление домов необходимо, ещё на этапе строительства, но для реконструкции тепловых сетей нужно уйти от ТЭЦ и централизованной подачи теплоснабжения. Готовы ли мы к европейской температуре +18 градусов в доме, я сильно сомневаюсь. Если температура в домах придёт к таким параметрам, это ещё один повод для социального взрыва. Таким образом проблема плавно перетекает из чисто технической в политическую
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