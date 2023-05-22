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Vit:

Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.

Цитата:Я бы сказала так! Каждый суслик в поле – агроном! Какое у вас образование? У вас похоже завышенные амбиции, стараетесь высказываться даже по тем проблемам, в которых едва ориентируетесь, но при этом напускает на себя компетентный вид.