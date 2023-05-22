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Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46832
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25878
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
Все таки банки 80 процентов это банки Назеке.
Рубли, доллары, евро до кучи.
Какая разница..
Рубли, доллары, евро до кучи.
Какая разница..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6089
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 19:42
Даже если сожгут в общем костре на заднем дворе банка, нам простым смертным ни света, ни тепла
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4261
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 22:23
Цитата:
Правильней будет: - Нуреке. Ну да, в принципе - это его страна и его предприятие: ТОО "Казахстан"- он всегда же подчёркивал: -"... это я создал Казахстан и причём с нуля...."
111:
Назеке
Назеке
Правильней будет: - Нуреке. Ну да, в принципе - это его страна и его предприятие: ТОО "Казахстан"- он всегда же подчёркивал: -"... это я создал Казахстан и причём с нуля...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2979
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 08:06
Запретить надо продажу тенге, долларов и других валют за фантики которые называются рублями. Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются. Ничем реальным их курс не подкреплён. Их могут наштамповать сколько угодно. А сейчас мы получаем фантики и за них продаем реальную валюту.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3127
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:25
Цитата:
юля елиссева:
Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются. Ничем реальным их курс не подкреплён.
Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются. Ничем реальным их курс не подкреплён.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12475
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:29
Цитата:
Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.
юля елиссева:
Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1203
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:48
Цитата:
Я бы сказала так! Каждый суслик в поле – агроном! Какое у вас образование? У вас похоже завышенные амбиции, стараетесь высказываться даже по тем проблемам, в которых едва ориентируетесь, но при этом напускает на себя компетентный вид.
Vit:
Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.
Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.
Я бы сказала так! Каждый суслик в поле – агроном! Какое у вас образование? У вас похоже завышенные амбиции, стараетесь высказываться даже по тем проблемам, в которых едва ориентируетесь, но при этом напускает на себя компетентный вид.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:50
Цитата:
Тайланд Пхукет в марте месяце без проблем менял рубли на баты,а вот про наши тугрики там никто не знает.
юля елиссева:
Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются.
Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются.
Тайланд Пхукет в марте месяце без проблем менял рубли на баты,а вот про наши тугрики там никто не знает.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:53
Цитата:
Ну как же не подкреплён,на днях заказывал холодильное оборудование из России,рассчёт естественно только в рублях,так что подкреплён производством и реальными товарами.
юля елиссева:
Ничем реальным их курс не подкреплён.
Ничем реальным их курс не подкреплён.
Ну как же не подкреплён,на днях заказывал холодильное оборудование из России,рассчёт естественно только в рублях,так что подкреплён производством и реальными товарами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2979
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:59
Цитата:
теньговая наличка, да не нужна никому за пределами Казахстана. А теньговой картой можно платить свободно в любой нормальной стране.
Цитата:
зачем возить наличку, плати спокойно теньговой картой и всё.
Vit:
Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны
Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны
теньговая наличка, да не нужна никому за пределами Казахстана. А теньговой картой можно платить свободно в любой нормальной стране.
Цитата:
Добринцофф:
в марте месяце без проблем менял рубли на баты,а вот про наши тугрики там никто не знает.
в марте месяце без проблем менял рубли на баты,а вот про наши тугрики там никто не знает.
зачем возить наличку, плати спокойно теньговой картой и всё.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2979
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:01
Цитата:
интересно а чьи чипы в том холодильнике? Иностранные, завезенные по серым схемам через Казахстан?
Добринцофф:
а днях заказывал холодильное оборудование из России,
а днях заказывал холодильное оборудование из России,
интересно а чьи чипы в том холодильнике? Иностранные, завезенные по серым схемам через Казахстан?
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:04
Цитата:
Карта наши без проблем принимают,правда в некоторых ресторанчиках при оплате картой 3% сверху берут,а наличку я всегда на всякий случай беру,как то не хочется в чужой стране без денег остаться.
юля елиссева:
зачем возить наличку, плати спокойно теньговой картой и всё
зачем возить наличку, плати спокойно теньговой картой и всё
Карта наши без проблем принимают,правда в некоторых ресторанчиках при оплате картой 3% сверху берут,а наличку я всегда на всякий случай беру,как то не хочется в чужой стране без денег остаться.
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:08
Цитата:
Какое отношение имеет это к рублю?
В холодильниках которые производят в России много импортных комплектующих,но меня это никак не касается,я оплачиваю рублями.
Я бы с удовольствием купил аналогичную продукцию за тенге на заводе в Кустанае,только вот беда у нас не то что в Кустанае,а по всему Казахстану такое не выпускают
юля елиссева:
интересно а чьи чипы в том холодильнике? Иностранные, завезенные по серым схемам через Казахстан?
интересно а чьи чипы в том холодильнике? Иностранные, завезенные по серым схемам через Казахстан?
Какое отношение имеет это к рублю?
В холодильниках которые производят в России много импортных комплектующих,но меня это никак не касается,я оплачиваю рублями.
Я бы с удовольствием купил аналогичную продукцию за тенге на заводе в Кустанае,только вот беда у нас не то что в Кустанае,а по всему Казахстану такое не выпускают
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