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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46832
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
#1
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Все таки банки 80 процентов это банки Назеке.
Рубли, доллары, евро до кучи.
Какая разница..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6089
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 19:42
#2
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Даже если сожгут в общем костре на заднем дворе банка, нам простым смертным ни света, ни тепла
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4261
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 22:23
#3
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Цитата:
111:
Назеке


Правильней будет: - Нуреке. Ну да, в принципе - это его страна и его предприятие: ТОО "Казахстан"- он всегда же подчёркивал: -"... это я создал Казахстан и причём с нуля...."
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2979
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 08:06
#4
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Запретить надо продажу тенге, долларов и других валют за фантики которые называются рублями. Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются. Ничем реальным их курс не подкреплён. Их могут наштамповать сколько угодно. А сейчас мы получаем фантики и за них продаем реальную валюту.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3127
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:25
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются. Ничем реальным их курс не подкреплён.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12475
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:29
#6
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Цитата:
юля елиссева:

Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1203
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:48
#7
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Цитата:
Vit:
Как будто наши тенге, это деньги. Тоже фантики. Рубль рухнет нас колыхнет не хило. Бакс рухнет, тенге ваще превратится в пыль. Банки закроются. Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны. Рубль на счёт этого даже я б сказал по сильней будет.

Я бы сказала так! Каждый суслик в поле – агроном! Какое у вас образование? У вас похоже завышенные амбиции, стараетесь высказываться даже по тем проблемам, в которых едва ориентируетесь, но при этом напускает на себя компетентный вид.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9405
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:50
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Эти фантики нигде в цивилизованном мире сейчас не конвертируются.

Тайланд Пхукет в марте месяце без проблем менял рубли на баты,а вот про наши тугрики там никто не знает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9405
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:53
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Ничем реальным их курс не подкреплён.

Ну как же не подкреплён,на днях заказывал холодильное оборудование из России,рассчёт естественно только в рублях,так что подкреплён производством и реальными товарами.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2979
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 10:59
#10
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Цитата:
Vit:
Так же тенге за территорией Казахстана не кому не нужны

теньговая наличка, да не нужна никому за пределами Казахстана. А теньговой картой можно платить свободно в любой нормальной стране.
Цитата:
Добринцофф:
в марте месяце без проблем менял рубли на баты,а вот про наши тугрики там никто не знает.

зачем возить наличку, плати спокойно теньговой картой и всё.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2979
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:01
#11
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Цитата:
Добринцофф:
а днях заказывал холодильное оборудование из России,

интересно а чьи чипы в том холодильнике? Иностранные, завезенные по серым схемам через Казахстан?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9405
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:04
#12
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Цитата:
юля елиссева:
зачем возить наличку, плати спокойно теньговой картой и всё

Карта наши без проблем принимают,правда в некоторых ресторанчиках при оплате картой 3% сверху берут,а наличку я всегда на всякий случай беру,как то не хочется в чужой стране без денег остаться.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9405
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 23.05.23 - 11:08
#13
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Цитата:
юля елиссева:
интересно а чьи чипы в том холодильнике? Иностранные, завезенные по серым схемам через Казахстан?

Какое отношение имеет это к рублю?
В холодильниках которые производят в России много импортных комплектующих,но меня это никак не касается,я оплачиваю рублями.
Я бы с удовольствием купил аналогичную продукцию за тенге на заводе в Кустанае,только вот беда у нас не то что в Кустанае,а по всему Казахстану такое не выпускают
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