Отправлено: - 22:23

111:

Назеке

Цитата:Правильней будет: - Нуреке. Ну да, в принципе - это его страна и его предприятие: ТОО "Казахстан"- он всегда же подчёркивал: -"... это я создал Казахстан и причём с нуля...."