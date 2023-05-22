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≡ Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46831
Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
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Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25878
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
#1
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Все таки банки 80 процентов это банки Назеке.
Рубли, доллары, евро до кучи.
Какая разница..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6089
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 19:42
#2
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Даже если сожгут в общем костре на заднем дворе банка, нам простым смертным ни света, ни тепла
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4261
Re: Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Отправлено: 22.05.23 - 22:23
#3
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Цитата:
111:
Назеке


Правильней будет: - Нуреке. Ну да, в принципе - это его страна и его предприятие: ТОО "Казахстан"- он всегда же подчёркивал: -"... это я создал Казахстан и причём с нуля...."
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