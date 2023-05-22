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≡ Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае отдадут ОСИ и ПКСК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46831
Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае отдадут ОСИ и ПКСК
Отправлено: 22.05.23 - 14:33
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Поручение дал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ в ходе аппаратного совещания. Эти розовые скамьи оказались довольно долговечными. И даже несмотря на то, что во время демонтажа с ними не церемонились, еще вполне годны для использования.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25892
Re: Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае...
Отправлено: 22.05.23 - 14:33
#1
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Марик, скамейки - раздают... :lol: :oops:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9166
Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае отдадут ОСИ и ПКСК
Отправлено: 22.05.23 - 15:32
#2
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Цитата:
drakon:
Марик, скамейки - раздают...

Он уже на горбу своей кухарки тащит наверное ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25875
Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае отдадут ОСИ и ПКСК
Отправлено: 22.05.23 - 16:42
#3
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Цитата:
drakon:
Марик, скамейки - раздают...

Да у нас скамеек уже хватает.
Хотя можно было бы, спрошу у председателя.
Но не до этого, у нас сплошные суды с этими олигархами..
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