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Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае отдадут ОСИ и ПКСК
Демонтированные скамейки из Центрального сквера в Костанае отдадут ОСИ и ПКСК
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