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«Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким Костаная о высаженных в городе соснах
«Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким Костаная о высаженных в городе соснах
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