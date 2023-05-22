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≡ «Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким Костаная о высаженных в городе соснах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46831
«Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким Костаная о высаженных в городе соснах
Отправлено: 22.05.23 - 16:25
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В областном центре озеленение «в рамках подготовки к форуму» завершилось. На аппаратном совещании в акимате города сегодня, 22 мая, подвели итоги массовой высадки деревьев и кустарников.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1337
Re: «Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким...
Отправлено: 22.05.23 - 16:25
#1
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Предлагаю каждую яму на дорогах расценивать как ЧП. На дороги денег выделяется в разы больше чем на озеленение, а приходят в негодность очень быстро. И так же на все другие цели.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25875
«Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким Костаная о высаженных в городе соснах
Отправлено: 22.05.23 - 16:34
#2
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Цитата:
Дерево погибает - это ЧП должно быть.


Ох, да дадно чесать то и почем зря..
Суперновый микрорайон..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25875
«Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким Костаная о высаженных в городе соснах
Отправлено: 22.05.23 - 16:37
#3
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Цитата:
Дерево погибает - это ЧП должно быть.


Мне вот может тоже плевать на деревья как и тем, кто дает указания сажать неведомо что..
Но зачем врать?
Врать то зачем?
Где режим ЧП при этих погибших сразу деревьях, в новом микрорайоне Кунай?
Неужели нет ЧП?
Так идите и сделайте!



[Исправлено: 111, 22.05.2023 - 16:38]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4260
Re: «Гибель каждого дерева надо расценивать как ЧП» - аким...
Отправлено: 22.05.23 - 18:44
#4
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Цитата:
olegggon:

Цитата:
111:


Пусть как хотят так и обьявляют: - нравиться им как ЧП, пусть будет как ЧП ( чем бы дитя не тешилось.....), самое главное: - за каждое погибшее заморское дерево, тот кто высаживал и допустил его гибель, отвечает МАТЕРИАЛЬНО, то есть деньгами.
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