Отправлено: - 16:37

Дерево погибает - это ЧП должно быть.

[Исправлено: 111, 22.05.2023 - 16:38]

Цитата:Мне вот может тоже плевать на деревья как и тем, кто дает указания сажать неведомо что..Но зачем врать?Врать то зачем?Где режим ЧП при этих погибших сразу деревьях, в новом микрорайоне Кунай?Неужели нет ЧП?Так идите и сделайте!