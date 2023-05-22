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≡ В Wildberries ввели новые правила выдачи товаров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46829
В Wildberries ввели новые правила выдачи товаров
Отправлено: 22.05.23 - 09:40
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Как пишет портал, с одной стороны, это хорошо, так как покупатель может сразу увидеть, то ли ему выдают, что он приобрёл. С другой стороны, покупатель может быть не заинтересован во вскрытии пакета.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
203
Re: В Wildberries ввели новые правила выдачи товаров
Отправлено: 22.05.23 - 09:40
#1
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Wildberries мошенники. Дочь заказала товар. Вскрыла на выдаче. Пакет пустой был. На приёмке продавец сказал, что деньги вернут в течении недели. Притом за невыдачу товара списали деньги. А деньги так и не вернули. Месяц прошёл.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13723
Re: В Wildberries ввели новые правила выдачи товаров
Отправлено: 22.05.23 - 09:53
#2
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Цитата:
ZXC:
Wildberries мошенники. Дочь заказала товар.

ну вот для этого и вводят обязательное вскрытие товара при выдаче
валберрис почти что уже монополист в снг по онлайн покупке товаров
от лампочек чуть ли не до диванов
огромнейшая сеть поставщиков когда ты у себя в гараже можешь открыть склад и с него продавать трусы из бишкека
и огромнейшая сеть пунктов выдачи в костанае уже наверно штук двадцать их
а в россии уже в каждом колхозе
и вот вопрос, когда в валберис кз вернут книги!!!!
как убрали их в апреле так и не вернули
что это? лоббизм местных магазинов? или кнб шалит?
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