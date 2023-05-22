НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Елена Рыбакина выиграла финал WTA 1000 в Риме и стала четвертой ракеткой мира
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46829
Елена Рыбакина выиграла финал WTA 1000 в Риме и стала четвертой ракеткой мира
Отправлено: 22.05.23 - 09:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыбакина заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и поднялась на четвертую строчку в обновленном женском мировом рейтинге. Нынешнее положение в рейтинге WTA (шестое место) - пока лучшее в ее карьере.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2114
Re: Елена Рыбакина выиграла финал WTA 1000 в Риме и стала...
Отправлено: 22.05.23 - 09:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На полуфинале точно видел Утемуратова на трибунах,молодец поддерживает
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS