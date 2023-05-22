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Елена Рыбакина выиграла финал WTA 1000 в Риме и стала четвертой ракеткой мира
Елена Рыбакина выиграла финал WTA 1000 в Риме и стала четвертой ракеткой мира
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