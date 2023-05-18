НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 559 из 559«1...557558559
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25869
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.23 - 16:53
#8371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.23 - 17:26
#8372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник. Молодёжь Ходит по деревне.
И бухает. Разрешено - сегодня... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25869
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.23 - 14:22
#8373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.23 - 15:01
#8374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужик, коптит рыбу - свежую. Форель.
Стоимость от 8 до 12 евро за штуку.
Смотря, какой у неё вес... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 20.05.2023 - 15:02]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3466
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.23 - 16:33
#8375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, дружище Вик!
Делюсь Вагнером!
Впечатлена!

Только твоя Деревенька теперь осталась для неформального общения.
Флуд оккупирован и загажен одним одиозным body.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.05.23 - 13:50
#8376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Впечатлена!

Видел, примерно такое море.
Белое, в ноябре 1971 года... :-o
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.23 - 09:46
#8377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то Вагнера всегда сопровождают какими то апокалиптическими картинками, хотя на мой взгляд многие его композиции наоборот жизнеутверждающие
Профайл
Страница 559 из 559«1...557558559
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS