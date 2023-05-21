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Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46829
Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 21.05.23 - 09:18
В последние годы в Костанае набрали популярность оригинальные культурные мероприятия «Ночь в музее» и «Ночь в библиотеке». На прошлой неделе по этому пути пошла и филармония. Правда, назвала свой концерт вечером старинной музыки в исполнении камерного оркестра.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 21.05.23 - 09:18
Автор немного путает, даже позднее Возрождение это 16 век, отнести Баха с Генделем к авторам эпохи Возрождения нужна большая смелость. Классика обычно и исполняется без микрофонов, эффект достигается обычно за счёт акустики зала. Какая акустика может быть в фойе? Лучшее свидетельство, что никакой, это микрофон в руках ведущей, если половины слов разобрать в микрофон было нельзя, значит всё ушло в потолок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6088
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 21.05.23 - 14:38
Ещё сын студентом был в ЧелГУМ, звонит и просит чтобы я срочно приехал. Не говорит в чем дело, приедь, узнаешь. Бессонная ночь, что может случиться? перебрал все варианты в голове, на первом утреннем автобусе помчался. Приезжаю, везде афишы: прощальный тур Аллы. Я так и думал, я поклонник этой певицы, конечно сын купил мне билет. Так и случилось. Концерт прошел с аншлагом, хотя есть один маленький нюанс. Посередине концерта певица стала читать стихи. Боже! Скрипучий голос как у курившей всю жизнь старухи. Зачем она это делает. Ну ладно,и так пойдет, не будем так требовательны
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 295
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 21.05.23 - 17:27
Прошедший концерт показал, что даже в фойе, не располагающем нужной акустикой, оркестр прекрасно слышно в любом уголке. Что тогда говорить об основном зале? Здесь микрофоны оркестру тем более не нужны, зрителю и слушателю достаточно естественного звучания.
......да некоторые комментаторы здесь говорят что триклятые коммуняки ничего не могли что то строить или делать,так когда его построили бывший зал заседаний обкома партии? Что по сЯгоднЯшнии день в нём такая аккустика.....а сегодя что дороги или дома то крыши сносит,осадку дают или вода в подвалах.
......да некоторые комментаторы здесь говорят что триклятые коммуняки ничего не могли что то строить или делать,так когда его построили бывший зал заседаний обкома партии? Что по сЯгоднЯшнии день в нём такая аккустика.....а сегодя что дороги или дома то крыши сносит,осадку дают или вода в подвалах.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 21.05.23 - 21:52
Цитата:
Филармония уже давно в Юбилейном
родом из Шанхая2022:
построили бывший зал заседаний обкома партии?
построили бывший зал заседаний обкома партии?
Филармония уже давно в Юбилейном
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4259
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 21.05.23 - 23:47
Цитата://многим присутствующим эти имена мало о чем говорили,//
Эстет доморощенный, тоже мне, нашёлся. Сам в интернете , наверное ВСЁ подсмотрел.
Хотя, для бывшего спортсмена, которые в подавляющем большинстве своём, думают не мозгами , а мускулами, написанная якобы рецензия, с использованием возможностей интернета, снисходительно сойдёт.
Эстет доморощенный, тоже мне, нашёлся. Сам в интернете , наверное ВСЁ подсмотрел.
Хотя, для бывшего спортсмена, которые в подавляющем большинстве своём, думают не мозгами , а мускулами, написанная якобы рецензия, с использованием возможностей интернета, снисходительно сойдёт.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4378
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 22.05.23 - 01:09
Отнюдь не поклонник я господина Денисова, но здесь я должен с ним согласиться.
Прошедший фестиваль джаза показал наглядно, что звукорежиссера в филармонии нет. Это же постоянно отмечали и участники фестиваля, тихо матерясь в перерывах выступлений.
Такие выступления нуждаются в афишах! Отрадно, что у нас множество поклонников классической камерной музыки! Надо сделать "Ночь в филармонии" постоянным мероприятием! Так держать, господа музыканты!!!
Прошедший фестиваль джаза показал наглядно, что звукорежиссера в филармонии нет. Это же постоянно отмечали и участники фестиваля, тихо матерясь в перерывах выступлений.
Такие выступления нуждаются в афишах! Отрадно, что у нас множество поклонников классической камерной музыки! Надо сделать "Ночь в филармонии" постоянным мероприятием! Так держать, господа музыканты!!!
Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 22.05.23 - 09:28
Цитата:
Не знаю насчёт филармонии в новой ещё не был. Звукорежиссёр это вообще штучный товар, огромная часть успеха или неуспеха концерта лежит на звукорежиссёре. Акустика в старой филармонии тоже была так себе, всё таки строилось задание не для концертов , а для заседаний. А вот если в новой филармонии плохая акустика , печалька. Сейчас столько материалов для того, чтобы музыка даже без микрофонов звучала хорошо. Ну и кроме этого грамотно должны поработать проектировщики с строителями. Хотя если концерт проходил в фойе, там претензий не могут быть ни к кому, кроме организаторов концерта.
bgb:
звукорежиссера в филармонии нет
звукорежиссера в филармонии нет
Не знаю насчёт филармонии в новой ещё не был. Звукорежиссёр это вообще штучный товар, огромная часть успеха или неуспеха концерта лежит на звукорежиссёре. Акустика в старой филармонии тоже была так себе, всё таки строилось задание не для концертов , а для заседаний. А вот если в новой филармонии плохая акустика , печалька. Сейчас столько материалов для того, чтобы музыка даже без микрофонов звучала хорошо. Ну и кроме этого грамотно должны поработать проектировщики с строителями. Хотя если концерт проходил в фойе, там претензий не могут быть ни к кому, кроме организаторов концерта.
Аркадий ДЕНИСОВ: Под музыку Вивальди...
Отправлено: 22.05.23 - 09:35
Цитата:
Да уж, спутать периоды в музыке, выдать немецкую классику за эпоху Ренессанса, для любителя музыки это непростительно. Но... А. Денисов действительно любит музыку нашего городка, постоянно посещает концерты Нашей филармонии, за это ему респект. Наверное я на пенсии тоже буду ходить по концертам, если доживу до пенсии.
ACROS:
Эстет доморощенный,
Эстет доморощенный,
Да уж, спутать периоды в музыке, выдать немецкую классику за эпоху Ренессанса, для любителя музыки это непростительно. Но... А. Денисов действительно любит музыку нашего городка, постоянно посещает концерты Нашей филармонии, за это ему респект. Наверное я на пенсии тоже буду ходить по концертам, если доживу до пенсии.
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