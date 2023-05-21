Отправлено: - 09:28

bgb:

звукорежиссера в филармонии нет

Цитата:Не знаю насчёт филармонии в новой ещё не был. Звукорежиссёр это вообще штучный товар, огромная часть успеха или неуспеха концерта лежит на звукорежиссёре. Акустика в старой филармонии тоже была так себе, всё таки строилось задание не для концертов , а для заседаний. А вот если в новой филармонии плохая акустика , печалька. Сейчас столько материалов для того, чтобы музыка даже без микрофонов звучала хорошо. Ну и кроме этого грамотно должны поработать проектировщики с строителями. Хотя если концерт проходил в фойе, там претензий не могут быть ни к кому, кроме организаторов концерта.