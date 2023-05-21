Re: Минимальной победой завершился матч "Тобола" с...

Отправлено: - 19:48

5-8 место в чемп. РК -это хороший показатель и не надо надрываться и рвать жилы, чтобы тягаться с Астаной и Кайратом и даже с Ордабасы смысла нет.У них бюджет больше и амбиции повыше.а инфраструктура лучше и.т.д. Зачем сотни миллионов тратить на легионеров ,пусть лучше местные ребята играют и бьются. Тогда будет рост для молодежи и стимул для развития.... Ну становился фк Тобол и серебряным и бронзовым в чемп. РК и что дальше ,вылет на первом этапе кубке конференций и домой... зачем эти затраты миллионные и амбиции бывших Акимов...эти деньги лучше использовать на развитие детского футбола.Десятки воспитанников местного футбола,которым 20-27 лет обученные тактически и технически могли бы достойно играть на этом уровне ,например такие ,как Цой, Ильясов, Тастемиров, Бейсенбаев и.т.д.