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≡ Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46825
Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
Отправлено: 21.05.23 - 19:48
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Костанайцы принимали на своем поле "Мактаарал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 69-й минуте забил Ислам Чесноков.Команда Милича Чурчича набрала 14 очков и занимает седьмое место.
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дср73
§ дср73
(Пользователи)
Регистрация:
29.03.23
Сообщений:
2
Re: Минимальной победой завершился матч "Тобола" с...
Отправлено: 21.05.23 - 19:48
#1
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5-8 место в чемп. РК -это хороший показатель и не надо надрываться и рвать жилы, чтобы тягаться с Астаной и Кайратом и даже с Ордабасы смысла нет.У них бюджет больше и амбиции повыше.а инфраструктура лучше и.т.д. Зачем сотни миллионов тратить на легионеров ,пусть лучше местные ребята играют и бьются. Тогда будет рост для молодежи и стимул для развития.... Ну становился фк Тобол и серебряным и бронзовым в чемп. РК и что дальше ,вылет на первом этапе кубке конференций и домой... зачем эти затраты миллионные и амбиции бывших Акимов...эти деньги лучше использовать на развитие детского футбола.Десятки воспитанников местного футбола,которым 20-27 лет обученные тактически и технически могли бы достойно играть на этом уровне ,например такие ,как Цой, Ильясов, Тастемиров, Бейсенбаев и.т.д.
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