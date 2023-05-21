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≡ Проект «Ищу дом» - Очень контактная и некапризная Эшли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46825
Проект «Ищу дом» - Очень контактная и некапризная Эшли
Отправлено: 21.05.23 - 18:23
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В июле 2022 года суку породы питбуль выкинули на улицу в Рудном, привязав к фонарному столбу на солнцепеке. Горожане сообщили об этом волонтерам ОО «Надежда Плюс kst», которые забрали собаку в свой реабилитационный центр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25869
Re: Проект «Ищу дом» - Очень контактная и некапризная Эшли
Отправлено: 21.05.23 - 18:23
#1
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Уже написали про эту породу

Кто рискнет взять взрослого пса, о котором ничего неизвестно и за что его так наказали.
Все таки бойцовская псина, оружие убийств..
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