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≡ Легализовывать автомобили-конструкторы в Казахстане начнут с 22 мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46823
Легализовывать автомобили-конструкторы в Казахстане начнут с 22 мая
Отправлено: 21.05.23 - 15:20
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Для этого жители могут подать заявку через Egov и зарегистрироваться электронно, а в случае отказа обратиться напрямую в спецЦОН. По данным МВД РК, с начала легализации в Казахстане выявили порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1244
Re: Легализовывать автомобили-конструкторы в Казахстане начнут с...
Отправлено: 21.05.23 - 15:20
#1
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Ммм повозку от амишей если туда воткнуть двс тоже можно легализовать?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
290
Re: Легализовывать автомобили-конструкторы в Казахстане начнут с...
Отправлено: 21.05.23 - 15:48
#2
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Бывают хорошие и плохие полицейские, а есть и тупые, это они на всех углах кричали, что старые, с правым рулём, тем более конструкторы это всё приведет к авариям на дорогах и тут же всё легализуют. Какая то биполярка получается.
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