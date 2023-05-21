Re: Легализовывать автомобили-конструкторы в Казахстане начнут с...

Отправлено: - 15:48

Бывают хорошие и плохие полицейские, а есть и тупые, это они на всех углах кричали, что старые, с правым рулём, тем более конструкторы это всё приведет к авариям на дорогах и тут же всё легализуют. Какая то биполярка получается.