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≡ Ловим карася и щуку одновременно. Середина мая - самое лучшее время для ужения и мирной, и хищной рыбы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46820
Ловим карася и щуку одновременно. Середина мая - самое лучшее время для ужения и мирной, и хищной рыбы
Отправлено: 20.05.23 - 18:19
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Кому удастся угадать и попасть в короткий отрезок преднерестового жора карася и совпавшего с ним постнерестового клева щуки, тому обеспечена эксклюзивная рыбалка.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1080
Re: Ловим карася и щуку одновременно. Середина мая - самое...
Отправлено: 20.05.23 - 18:19
#1
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Куплю линя, килограмм 5
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