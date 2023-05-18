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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 380 из 380«1...378379380
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 17:34
#5686
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Красивая карта Дипстейт.
Давненько, еще с Харькова и Херсона, не бегали от страха так оккупанты..

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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:13
#5687
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Цитата:
Давненько, еще с Харькова и Херсона, не бегали от страха так оккупанты.

Как там Хмельницкий? Ветер говорят в сторону прибалтов был. Снаряды как, которые с обедненным ураном, не отсырели? Еще высылайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:15
#5688
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Цитата:
Змея Подколодная:
Как там Хмельницкий?

А что там?
Главное победа..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:20
#5689
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Цитата:
Главное победа..


Залужный то хде?) Нашелся?)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12474
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:21
#5690
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Цитата:
111: А что там? Главное победа..
Уже да. А вначале по человечски просили. Но а вы не поняли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:23
#5691
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Цитата:
Змея Подколодная:
Залужный то хде?) Нашелся

Зачем он вам?
Там много Героев, крошат армию оккупантов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:23
#5692
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Цитата:
Vit:
Уже да. А вначале по человечски просили

Победу не выпрашивают
Ее добывают, уничтожая врага везде и по всему миру..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12474
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:28
#5693
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Цитата:
111:
Правильно. Везде. И любителей бегать с унитазами. Вас легко найти. Бежит на улице чел с унитазом. Все, свой пациент. В банду к Марику.
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
25
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 00:34
#5694
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Цитата:
Иногда в вацапе, родительском, кто не сдает бабки или не хочет, тех начинают чморить..

а "родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции? в нём же тоже добровольно состоят. и вообще что касается так называемого "чморения" посредством соцсетей и мессенджеров, тут уместны, на мой взгляд, вспомнившиеся сразу по прочтении этого комментария строчки из незатейливой песни "...я знаю три слова. три матерных слова. со знанием этим на свет явился в роддоме". очень помогает от всякого рода инсинуаций. говоришь человеку куда направить свои стопы в бравом походе и прикладываешь к этому текстовое описание его показателя iq (айкью), легко определяемое безо всяких тестов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 11:15
#5695
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Я не про войну, а про финансовые гении наших руководителей , которые после сумрачных 90х годов подняли страны с колен. Так вот разница цен на нефть в 90 х годах около 18 долларов за баррель, 2008 году был достигнут максимум 147 долларов за тот же самый баррель, это примерно в 8 раз. Поэтому часть денег можно было потратить на улучшение благосостояния стран, а дальше пути разошлись. Назарбаев пошёл по пути личного обогащения и своих приближённых, Путин пошёл по пути милитаризации страны и развития ВПК. Это конечно всё упрощенно, но тенденция такая на мой взгляд прослеживалась. Хотя наверное до 2007 года , до речи Путина на Мюнхенской конференции не так явно. До этого он говорил о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, даже допускал вступление России в НАТО. Сейчас даже смешно об этом вспоминать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 13:01
#5696
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Цитата:
Карачун:
родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции?

Это хуже.
Там идет все добровольно принудительно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 13:03
#5697
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Цитата:
saba:
До этого он говорил о единой

До этого он откровенно врал ватникам.
Врет и до сих пор..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4258
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 23:35
#5698
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Рыбакина снова или опять (третий раз подряд) выиграла у первой ракетке мира,польки Иге Швентек.
Походу, у польки появился "синдром" страха перед Рыбакиной: - предчувствуя поражение, Швёнтек, обьявляет о травме и заканчивает матч, но спустя два дня, пишет, что всё нормально.
Интересно, на "Гарросе", в Париже они встретяться ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.23 - 09:06
#5699
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Цитата:
ACROS:
Рыбакина

Она уже в финале, ночью переиграла Остапенко из Латвии, нервный был матч, первый сет выиграла без вопросов, потом долго проигрывала, матч несколько раз откладывали из за дождя, но потом собралась и выиграла. Остапенко неприятно удивила, постоянно апеллировала к судьям, даже когда сразу видно было , что мяч в аут улетел. Потом была недовольна, что когда она просила матч не прервали, а когда Рыбакина, матч остановили. Такой избалованный мальчик пухляш, который привык, что всё делается по его капризу. Потом вышел скандал с тренером Рыбакиной, он сказал, что Остапенко обозвала её шлюхой, и в свою очередь обозвал её женой кобеля. Весёлый матч получился.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.23 - 18:08
#5700
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Цитата:
Kairat stayer:
Важное событие пройдёт с 18 по 19 мая 2023 года, так главы пяти стран Центральной Азии примут участие в саммите "Китай-Центральная Азия", который пройдет городе Сиань и станет важной вехой в истории отношений Китая и ЦА. На нем будет намечен новый план развития отношений и открыта новая эра сотрудничества.


Саммит завершил свою работу, в ходе которого Китай подписал с четырьмя странами Центральной Азии соглашения на 50 миллиардов долларов, подробнее ниже по ссылке.

Здесь:
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