Иногда в вацапе, родительском, кто не сдает бабки или не хочет, тех начинают чморить..
а "родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции? в нём же тоже добровольно состоят. и вообще что касается так называемого "чморения" посредством соцсетей и мессенджеров, тут уместны, на мой взгляд, вспомнившиеся сразу по прочтении этого комментария строчки из незатейливой песни "...я знаю три слова. три матерных слова. со знанием этим на свет явился в роддоме". очень помогает от всякого рода инсинуаций. говоришь человеку куда направить свои стопы в бравом походе и прикладываешь к этому текстовое описание его показателя iq (айкью), легко определяемое безо всяких тестов.
Я не про войну, а про финансовые гении наших руководителей , которые после сумрачных 90х годов подняли страны с колен. Так вот разница цен на нефть в 90 х годах около 18 долларов за баррель, 2008 году был достигнут максимум 147 долларов за тот же самый баррель, это примерно в 8 раз. Поэтому часть денег можно было потратить на улучшение благосостояния стран, а дальше пути разошлись. Назарбаев пошёл по пути личного обогащения и своих приближённых, Путин пошёл по пути милитаризации страны и развития ВПК. Это конечно всё упрощенно, но тенденция такая на мой взгляд прослеживалась. Хотя наверное до 2007 года , до речи Путина на Мюнхенской конференции не так явно. До этого он говорил о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, даже допускал вступление России в НАТО. Сейчас даже смешно об этом вспоминать.
Рыбакина снова или опять (третий раз подряд) выиграла у первой ракетке мира,польки Иге Швентек. Походу, у польки появился "синдром" страха перед Рыбакиной: - предчувствуя поражение, Швёнтек, обьявляет о травме и заканчивает матч, но спустя два дня, пишет, что всё нормально. Интересно, на "Гарросе", в Париже они встретяться ??
Она уже в финале, ночью переиграла Остапенко из Латвии, нервный был матч, первый сет выиграла без вопросов, потом долго проигрывала, матч несколько раз откладывали из за дождя, но потом собралась и выиграла. Остапенко неприятно удивила, постоянно апеллировала к судьям, даже когда сразу видно было , что мяч в аут улетел. Потом была недовольна, что когда она просила матч не прервали, а когда Рыбакина, матч остановили. Такой избалованный мальчик пухляш, который привык, что всё делается по его капризу. Потом вышел скандал с тренером Рыбакиной, он сказал, что Остапенко обозвала её шлюхой, и в свою очередь обозвал её женой кобеля. Весёлый матч получился.
Kairat stayer: Важное событие пройдёт с 18 по 19 мая 2023 года, так главы пяти стран Центральной Азии примут участие в саммите "Китай-Центральная Азия", который пройдет городе Сиань и станет важной вехой в истории отношений Китая и ЦА. На нем будет намечен новый план развития отношений и открыта новая эра сотрудничества.
Саммит завершил свою работу, в ходе которого Китай подписал с четырьмя странами Центральной Азии соглашения на 50 миллиардов долларов, подробнее ниже по ссылке.
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