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≡ Упавшую в реку с моста девочку спасли полицейские в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46818
Упавшую в реку с моста девочку спасли полицейские в Аркалыке
Отправлено: 20.05.23 - 14:37
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Полицейские передали пострадавшую сотрудникам скорой медицинской помощи. Она была госпитализирована с диагнозом переохлаждение. Позже выяснилось, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25853
Re: Упавшую в реку с моста девочку спасли полицейские в Аркалыке
Отправлено: 20.05.23 - 14:37
#1
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Это как можно по неосторожности в такой холод прыгнуть на середину реки?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25890
Re: Упавшую в реку с моста девочку спасли полицейские в Аркалыке
Отправлено: 20.05.23 - 15:30
#2
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Хорошие деревья, в Аркалыке.
Не кронированные... :lol: :-P
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