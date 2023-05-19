Отправлено: - 20:05

abaika95:

допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье

abaika95:

Допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье допустим во дворе бегают малолетки а хозяин ружья собрался и ушел со двора допустим доступ в этот сарай могут получить и маленькие дети допустим ребенок зашел в сарай и увидел ружье решив с ним поиграть и допустим он нечайно играя выстрелил в себя кто виноват в этой ситуации?

Цитата:Да чё там ружьё,ПЗРК там вполне мог висеть почему бы и нет?Цитата:К чему ты это написал,если речь идёт вообще о другом?