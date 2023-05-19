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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:44
#12841
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Квартира сдавалась, по месяцам, то есть годам, стиралка Индезит, самая отвратительная из всех что знаю, порошок не до конца растворяет, вот сняли эту трубу

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:45
#12842
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Еще что то, другая труба..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:47
#12843
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Такая вот конструкция была

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:48
#12844
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Ну и просунув слив в канашку от раковины, начинаем все отмывать, аыбивать порошок, с кухаркой..

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