Re: "Обвинение сделало меня маргинальной личностью" -...

Отправлено: - 20:41

Правильно что дали такие сроки: - просто так НИКТО не будет НИКОГО обвинять, да и тем более выглядить цинично: - при такой должности- руководитель отдела департамента соцзащиты - это тот самый орган, где инвалиды должны находить защиту и понимание.