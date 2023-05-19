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≡ "Обвинение сделало меня маргинальной личностью" - Что сказали в прениях подсудимые по делу о недееспособной в суде Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46817
"Обвинение сделало меня маргинальной личностью" - Что сказали в прениях подсудимые по делу о недееспособной в суде Костаная?
Отправлено: 19.05.23 - 20:41
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Главная подсудимая Маидашаш Жумагали посетовала на то, что это дело сразу получило общественный резонанс благодаря "первому пресс-релизу антикора", а "обвинение и СМИ создали атмосферу негатива".
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4257
Re: "Обвинение сделало меня маргинальной личностью" -...
Отправлено: 19.05.23 - 20:41
#1
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Правильно что дали такие сроки: - просто так НИКТО не будет НИКОГО обвинять, да и тем более выглядить цинично: - при такой должности- руководитель отдела департамента соцзащиты - это тот самый орган, где инвалиды должны находить защиту и понимание.
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