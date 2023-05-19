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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 856 из 857«1...854855856857»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:51
#12826
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Тут тоже какой то памятник

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:51
#12827
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Цитата:
saba:
Дааа, Марик, Алтынсарина не узнать, как так? Я

А, на лица их не знаю, а где он?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:54
#12828
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Такая вот табличка на стене.
Так и не прочитал пока, но вроде как тут расстреливали кого то, и те и другие..
Может это просто композиция..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:55
#12829
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Ну и пока музей, до следующей ночи..
Именно так, этими ночами, нас добровольно принуждают знать хоть что то

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:58
#12830
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Ну и мы довольные и главно уставшие, идем дальше

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:59
#12831
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По дороге в Март идет дискотека, Амирка танцует.
Кстати видео на ютуб залил, пошла какая то жалоба, на казахские песни что ли?

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 13:00
#12832
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Вот так и погуляли..
Но вчера холод такой, а народу по улицам много..
Не могут дождаться лета..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 13:23
#12833
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В первой школе учения по терроризму, дети раздетые на улице трясутся от холода уже около часа.
Может и правильно, я бы их целый день на улице продержал..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4257
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 19:44
#12834
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Цитата:
111:
Они еще живы что ли.


Доненбаевой, Алатурова, Косьма, Демеев - их уже нет в живых - последние трое первоцелинники. Донебаева- мендыкаринская; Алатуров, Косьма - Камышане; Демеев - Костанайский, с п.Черновицы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4257
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:08
#12835
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Цитата:
saba:
на первом курсе в Уркаше были


В этом году, 5 августа, в Уркаше будет большой той: - род толеу- ажахметтер, ас береды.
Будут конные скачки, конные игры - главный приз- автомашина.
Гулянья, алты-бакан, айтыс; концерт; - установят около 50 юрт.
Программа проведения рассчитана на 2 дня.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:33
#12836
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Сегодня немного работаем, ставим бойлер.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:34
#12837
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Вот так вот подводим трубы, в принципе он тут стоял, снимали просто.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:35
#12838
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Ну и вешаем..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25841
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:42
#12839
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Решил поменять ошибку молодости, переставить эту канашку

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4257
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 20:43
#12840
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Цитата:
111:
Ну и вешаем..


Вроде как розетка перегоревшая ??
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