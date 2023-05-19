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Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 46817
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 10:27
О том, что собака породы питбуль напала на 3-летнюю девочку в Тобыле и «разорвала ей лицо», сообщили и местные, и республиканские СМИ. «НГ» стали известны факты, которые, видимо ускользнули от внимания наших коллег.
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Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 16:13
Цитата:
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка, то ты нарушаешь закон и первая же проверка это установит. Что говорит закон про эту ситуацию? Собака закрыта в вольере на своей территории.. Есть ли нарушения со стороны хозяйки? Регламентирует ли закон как-то способ запора двери на вольере? Думаю, происшествие будет признано несчастным случаем. Вероятно, даже мамашку не привлекут к ответственности. Что касается гражданских исков - долго судиться стоит денег, а тут суды будут долгими, т. к. ситуация не однозначная. Стоит ли оно того - хз.
abaika95:
у тебя дома лежит заряженная винтовка М16
у тебя дома лежит заряженная винтовка М16
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка, то ты нарушаешь закон и первая же проверка это установит. Что говорит закон про эту ситуацию? Собака закрыта в вольере на своей территории.. Есть ли нарушения со стороны хозяйки? Регламентирует ли закон как-то способ запора двери на вольере? Думаю, происшествие будет признано несчастным случаем. Вероятно, даже мамашку не привлекут к ответственности. Что касается гражданских исков - долго судиться стоит денег, а тут суды будут долгими, т. к. ситуация не однозначная. Стоит ли оно того - хз.
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 16:43
Цитата:
Их может быть и несколько. вот, кстати, в нормативных документах всегда учитываются такие "наложения" и строго отслеживаются. Чтобы, скажем, один из трех факторов не был критичным. Например, для складов нефтепродуктов обязательны герметичность, искробезобасность и расстояния. То есть, если герметичность нарушится, то искр быть не должно там. Или если будет искра - то все герметично и ничего не произойдет случайно. Наложение двух факторов уже маловероятно. Но если вдруг случится и такое, то выдержанные расстояния не дадут загореться всему комплексу, а только одному резервуару. И тем самым потери уменьшаются.
Вот и тут так - если бы хозяйка заперла покрепче или если бы мать следила за ребенком - ничего бы не произошло. Но учитывая тот фактор что хозяйка собаки находилась в своем дворе и вольер как-никак был закрыт и собака не могла самостоятельно выбраться из вольера - вина больше на матери девочки. Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер.
abaika95:
у каждой ошибки есть имя и фамилия
у каждой ошибки есть имя и фамилия
Их может быть и несколько. вот, кстати, в нормативных документах всегда учитываются такие "наложения" и строго отслеживаются. Чтобы, скажем, один из трех факторов не был критичным. Например, для складов нефтепродуктов обязательны герметичность, искробезобасность и расстояния. То есть, если герметичность нарушится, то искр быть не должно там. Или если будет искра - то все герметично и ничего не произойдет случайно. Наложение двух факторов уже маловероятно. Но если вдруг случится и такое, то выдержанные расстояния не дадут загореться всему комплексу, а только одному резервуару. И тем самым потери уменьшаются.
Вот и тут так - если бы хозяйка заперла покрепче или если бы мать следила за ребенком - ничего бы не произошло. Но учитывая тот фактор что хозяйка собаки находилась в своем дворе и вольер как-никак был закрыт и собака не могла самостоятельно выбраться из вольера - вина больше на матери девочки. Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13722
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 16:53
Цитата:
в том и дело что винтовка под замком, в сейфе, патроны отдельно, сигнализация итд
а тут винтовка в открытую почти
Цитата:
есть по нескольким статьям даже
4. Владельцем и ответственным лицом домашнего животного обеспечиваются условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.
5. Не допускается содержание домашнего животного: 1) в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения; 2) в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования); 3) на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
10. Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра, владелец домашнего животного или ответственное лицо: 1) помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных; 2) передает его на временное содержание третьим лицам; 3) помещает в зоологическую гостиницу.
JereK:
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка
в том и дело что винтовка под замком, в сейфе, патроны отдельно, сигнализация итд
а тут винтовка в открытую почти
Цитата:
JereK: Есть ли нарушения со стороны хозяйки?
есть по нескольким статьям даже
4. Владельцем и ответственным лицом домашнего животного обеспечиваются условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.
5. Не допускается содержание домашнего животного: 1) в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения; 2) в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования); 3) на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
10. Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра, владелец домашнего животного или ответственное лицо: 1) помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных; 2) передает его на временное содержание третьим лицам; 3) помещает в зоологическую гостиницу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1653
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 17:47
Цитата:
А как это меняет суть дела? Собака все равно останется на своей территории и в своем вольере. Собака из вольера, если верить статье, даже не выходила. Да даже , предположить, вышла. Она все равно на своей территории. А соседский ребенок нет.
Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер
А как это меняет суть дела? Собака все равно останется на своей территории и в своем вольере. Собака из вольера, если верить статье, даже не выходила. Да даже , предположить, вышла. Она все равно на своей территории. А соседский ребенок нет.
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 18:35
Цитата:
Она на территории ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял). При этом жители второй квартиры вполне имеют право приводить гостей в дом и не бояться что собака на кого-либо кинется (не обязательно это должен быть ребенок), даже если человек будет бегать, прыгать и кувыркаться.
Ну и если вольер открыл ребенок хозяйки собаки - тут уже вина её становится больше. Только доказать всё это будет сложно - ни одного взрослого свидетеля.
Змея Подколодная:
Собака все равно останется на своей территории
Собака все равно останется на своей территории
Она на территории ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял). При этом жители второй квартиры вполне имеют право приводить гостей в дом и не бояться что собака на кого-либо кинется (не обязательно это должен быть ребенок), даже если человек будет бегать, прыгать и кувыркаться.
Ну и если вольер открыл ребенок хозяйки собаки - тут уже вина её становится больше. Только доказать всё это будет сложно - ни одного взрослого свидетеля.
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 18:41
Цитата:
Ну да, вероятно в таком случае хозяйку привлекут к ответственности.
abaika95:
Ну да, вероятно в таком случае хозяйку привлекут к ответственности.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2106
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 19:12
Цитата:
В Затоболовке(Тобыле) много двухэтажных домов общий двор и сарайчики во дворе. каждый из которых принадлежит отдельному хозяину, т.е здание сарая общее,но поделённое. Я думаю , что это было именно в таком доме. Про нормы и нормативы в таком дворе я ничего не знаю
Victor Yang:
Она на территории ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял).
Она на территории ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял).
В Затоболовке(Тобыле) много двухэтажных домов общий двор и сарайчики во дворе. каждый из которых принадлежит отдельному хозяину, т.е здание сарая общее,но поделённое. Я думаю , что это было именно в таком доме. Про нормы и нормативы в таком дворе я ничего не знаю
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 20:05
Цитата:
Да чё там ружьё,ПЗРК там вполне мог висеть почему бы и нет?
Цитата:
К чему ты это написал,если речь идёт вообще о другом?
abaika95:
допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье
допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье
Да чё там ружьё,ПЗРК там вполне мог висеть почему бы и нет?
Цитата:
abaika95:
Допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье допустим во дворе бегают малолетки а хозяин ружья собрался и ушел со двора допустим доступ в этот сарай могут получить и маленькие дети допустим ребенок зашел в сарай и увидел ружье решив с ним поиграть и допустим он нечайно играя выстрелил в себя кто виноват в этой ситуации?
Допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье допустим во дворе бегают малолетки а хозяин ружья собрался и ушел со двора допустим доступ в этот сарай могут получить и маленькие дети допустим ребенок зашел в сарай и увидел ружье решив с ним поиграть и допустим он нечайно играя выстрелил в себя кто виноват в этой ситуации?
К чему ты это написал,если речь идёт вообще о другом?
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 20:16
Цитата:
Вопрос ,должны ли жители первой квартиры,в то время когда приходят гости к жителям второй квартиры,убирать со двора лопаты,колющие ,режущие предметы,ставить ограждение вокруг эл.проводов и розеток и если этого не сделать,а гости второй квартиры сунут палец в розетку принадлежащую первой квартире ,кто будет нести ответственность?
Victor Yang:
Она на территории ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял). При этом жители второй квартиры вполне имеют право приводить гостей в дом и не бояться что собака на кого-либо кинется
Она на территории ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял). При этом жители второй квартиры вполне имеют право приводить гостей в дом и не бояться что собака на кого-либо кинется
Вопрос ,должны ли жители первой квартиры,в то время когда приходят гости к жителям второй квартиры,убирать со двора лопаты,колющие ,режущие предметы,ставить ограждение вокруг эл.проводов и розеток и если этого не сделать,а гости второй квартиры сунут палец в розетку принадлежащую первой квартире ,кто будет нести ответственность?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4257
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 20:16
Цитата:
Цитата:
Что то вы сами себе противоречите ??
abaika95:
так что претензии к хозяйке вполне оправданы но и мать вполне тоже надо бы наказать
так что претензии к хозяйке вполне оправданы но и мать вполне тоже надо бы наказать
Цитата:
abaika95:
не бывает такого у каждой ошибки есть имя и фамилия
не бывает такого у каждой ошибки есть имя и фамилия
Что то вы сами себе противоречите ??
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 20:17
Цитата:
Нет это не двухэтажный дом.
saba:
В Затоболовке(Тобыле) много двухэтажных домов общий двор и сарайчики во дворе.
В Затоболовке(Тобыле) много двухэтажных домов общий двор и сарайчики во дворе.
Нет это не двухэтажный дом.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4257
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 20:21
Цитата:
Цитата:
В своём дворе каждая семья вольна делать ВСЁ что захочет, хоть голыми ходить, если мораль позволяет.
Мне что то не вериться что общий двор не был огорожен на две половинки: - огородик, личные , семейные вещи и прочие дела: - обычно рагораживают и по согласию, причём обоюдному, устанавливают калитку для сообщении.
[Исправлено: ACROS, 19.05.2023 - 20:27]
Добринцофф:
ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял)
ДВУХКВАРТИРНОГО дома с общим двором (как я понял)
Цитата:
Добринцофф:
должны ли жители первой квартиры
должны ли жители первой квартиры
В своём дворе каждая семья вольна делать ВСЁ что захочет, хоть голыми ходить, если мораль позволяет.
Мне что то не вериться что общий двор не был огорожен на две половинки: - огородик, личные , семейные вещи и прочие дела: - обычно рагораживают и по согласию, причём обоюдному, устанавливают калитку для сообщении.
[Исправлено: ACROS, 19.05.2023 - 20:27]
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