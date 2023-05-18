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≡ Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46815
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 12:01
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Как показывают события прошлого года, в ряды казахстанской армии можно попасть не только из дома, получив повестку, но и с улицы или даже после сдачи экзамена. Чего стоит ждать молодым людям в этом году? Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат?
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1564
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:36
#30
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Цитата:
111:
Ну вот и все.


Дальше прочитать не осилил, да? ЧВК запрещены в Казахстане, для их возникновения отсутствует нормативно-правовая база и это правильно, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12474
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:37
#31
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Цитата:
111:
Одназначно вам хана. Незнаю даже че будите мутить в плане. Политики. Наверное язык. Хотя тоже вопрос. Какой?.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15730
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:41
#32
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Цитата:
JereK:
Достаточно создать подходящие условия - установить достойную зарплату, раннюю пенсию, бесплатное обучение с возможностью в любой момент прервать его, если человек поймет что это не его. Этого будет достаточно, чтобы от желающих служить не было отбоя.

Но как пожар - хоть увольняйся (с).
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1564
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:45
#33
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Цитата:
Victor Yang:
Но как пожар - хоть увольняйся (с).


Солдат спит, а служба идет ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25833
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:47
#34
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Цитата:
JereK:
равовая база и это правильно, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.

Это везде так, кроме России.
Государственная монополия на ведение войн.
При чем тут ЧВК?
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1564
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:49
#35
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Цитата:
111:
При чем тут ЧВК?


Прочитай еще раз определение. Потом подумай над различием ЧВК и ЧОП. Потом подумай еще раз.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12474
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:16
#36
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Цитата:
Если не сегодня, то завтра может ведь снова случиться 5 января. Когда с полицией забирают в армию – это же позор для страны.

Да это был позор. Когда пацанов на военных машинах привезли успокаивать толпу. Красивая форма а автоматы забыли раздать. И толпа просто нагнула молодых пацанов. В такую армию я не хочу отдавать своего сына.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2105
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:37
#37
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Это началось в 90х годах. может даже чуть раньше при Горбачёве. Когда я уходил служить, человек , который не служил был неполноценным членом общества. С ним было явно что то не то. Поэтому все уходили служить с радостью, ну все не все, но я то точно. Потом началась эра гласности, начали рассказывать про дедовщину,про суициды в армии, про то, что знали мужики, но особо не распространялись. ну тут и началось. комитет солдатских матерей и т.д Откосить от армии стало геройским поступком, а последующее нарастание коррупции сделало откос от армии обыденным делом. Хотя наверное порядка в армии стало больше, но пишут про все неуставные взаимоотношения больше. Кстати про суициды. был у нас один чудик то ли из Башкортостана, то ли из Татарстана по фамилии Мутаев, он как в карантине начал вешаться, так до дембеля и вешался, раз 5 или 6 , каждый раз чуть чуть не хватало. Хотя никто его уже и не трогал.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1564
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 19.05.23 - 16:40
#38
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Цитата:
saba:
Это началось в 90х годах


Т.е. по вашему мнению, проблема не в неуставных взаимоотношениях, которые, по вашим словам, были и до 90-х, и до Горбачева, а проблема в том, что об этом стали говорить? :D

Цитата:
saba: С ним было явно что то не то.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1564
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 19.05.23 - 16:48
#39
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Цитата:
saba:
был у нас один чудик то ли из Башкортостана, то ли из Татарстана по фамилии Мутаев, он как в карантине начал вешаться, так до дембеля и вешался, раз 5 или 6 , каждый раз чуть чуть не хватало


Вот читаешь некоторых, и думаешь, что с этими людьми не так. Что председатель этих матерей из статьи, что пользователь saba:. Ощущается какое-то легкое нарушение восприятия реальности и от этого немного шевелятся волосы на голове. :-)

Цитата:
saba:
Хотя никто его уже и не трогал.


Цитата:
saba:
уже

...
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