Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...

Отправлено: - 10:37

Это началось в 90х годах. может даже чуть раньше при Горбачёве. Когда я уходил служить, человек , который не служил был неполноценным членом общества. С ним было явно что то не то. Поэтому все уходили служить с радостью, ну все не все, но я то точно. Потом началась эра гласности, начали рассказывать про дедовщину,про суициды в армии, про то, что знали мужики, но особо не распространялись. ну тут и началось. комитет солдатских матерей и т.д Откосить от армии стало геройским поступком, а последующее нарастание коррупции сделало откос от армии обыденным делом. Хотя наверное порядка в армии стало больше, но пишут про все неуставные взаимоотношения больше. Кстати про суициды. был у нас один чудик то ли из Башкортостана, то ли из Татарстана по фамилии Мутаев, он как в карантине начал вешаться, так до дембеля и вешался, раз 5 или 6 , каждый раз чуть чуть не хватало. Хотя никто его уже и не трогал.