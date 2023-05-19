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Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46815
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 10:27
О том, что собака породы питбуль напала на 3-летнюю девочку в Тобыле и «разорвала ей лицо», сообщили и местные, и республиканские СМИ. «НГ» стали известны факты, которые, видимо ускользнули от внимания наших коллег.
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(Полноправные пользователи)
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- 13.09.12
- Сообщений:
- 1564
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 16:13
Цитата:
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка, то ты нарушаешь закон и первая же проверка это установит. Что говорит закон про эту ситуацию? Собака закрыта в вольере на своей территории.. Есть ли нарушения со стороны хозяйки? Регламентирует ли закон как-то способ запора двери на вольере? Думаю, происшествие будет признано несчастным случаем. Вероятно, даже мамашку не привлекут к ответственности. Что касается гражданских исков - долго судиться стоит денег, а тут суды будут долгими, т. к. ситуация не однозначная. Стоит ли оно того - хз.
abaika95:
у тебя дома лежит заряженная винтовка М16
у тебя дома лежит заряженная винтовка М16
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка, то ты нарушаешь закон и первая же проверка это установит. Что говорит закон про эту ситуацию? Собака закрыта в вольере на своей территории.. Есть ли нарушения со стороны хозяйки? Регламентирует ли закон как-то способ запора двери на вольере? Думаю, происшествие будет признано несчастным случаем. Вероятно, даже мамашку не привлекут к ответственности. Что касается гражданских исков - долго судиться стоит денег, а тут суды будут долгими, т. к. ситуация не однозначная. Стоит ли оно того - хз.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15730
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 16:43
Цитата:
Их может быть и несколько. вот, кстати, в нормативных документах всегда учитываются такие "наложения" и строго отслеживаются. Чтобы, скажем, один из трех факторов не был критичным. Например, для складов нефтепродуктов обязательны герметичность, искробезобасность и расстояния. То есть, если герметичность нарушится, то искр быть не должно там. Или если будет искра - то все герметично и ничего не произойдет случайно. Наложение двух факторов уже маловероятно. Но если вдруг случится и такое, то выдержанные расстояния не дадут загореться всему комплексу, а только одному резервуару. И тем самым потери уменьшаются.
Вот и тут так - если бы хозяйка заперла покрепче или если бы мать следила за ребенком - ничего бы не произошло. Но учитывая тот фактор что хозяйка собаки находилась в своем дворе и вольер как-никак был закрыт и собака не могла самостоятельно выбраться из вольера - вина больше на матери девочки. Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер.
abaika95:
у каждой ошибки есть имя и фамилия
у каждой ошибки есть имя и фамилия
Их может быть и несколько. вот, кстати, в нормативных документах всегда учитываются такие "наложения" и строго отслеживаются. Чтобы, скажем, один из трех факторов не был критичным. Например, для складов нефтепродуктов обязательны герметичность, искробезобасность и расстояния. То есть, если герметичность нарушится, то искр быть не должно там. Или если будет искра - то все герметично и ничего не произойдет случайно. Наложение двух факторов уже маловероятно. Но если вдруг случится и такое, то выдержанные расстояния не дадут загореться всему комплексу, а только одному резервуару. И тем самым потери уменьшаются.
Вот и тут так - если бы хозяйка заперла покрепче или если бы мать следила за ребенком - ничего бы не произошло. Но учитывая тот фактор что хозяйка собаки находилась в своем дворе и вольер как-никак был закрыт и собака не могла самостоятельно выбраться из вольера - вина больше на матери девочки. Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13722
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 16:53
Цитата:
в том и дело что винтовка под замком, в сейфе, патроны отдельно, сигнализация итд
а тут винтовка в открытую почти
Цитата:
есть по нескольким статьям даже
4. Владельцем и ответственным лицом домашнего животного обеспечиваются условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.
5. Не допускается содержание домашнего животного: 1) в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения; 2) в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования); 3) на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
10. Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра, владелец домашнего животного или ответственное лицо: 1) помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных; 2) передает его на временное содержание третьим лицам; 3) помещает в зоологическую гостиницу.
JereK:
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка
Условия хранения огнестрельного оружия строго регламентированы законом. Если у тебя дома лежит заряженная винтовка
в том и дело что винтовка под замком, в сейфе, патроны отдельно, сигнализация итд
а тут винтовка в открытую почти
Цитата:
JereK: Есть ли нарушения со стороны хозяйки?
есть по нескольким статьям даже
4. Владельцем и ответственным лицом домашнего животного обеспечиваются условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.
5. Не допускается содержание домашнего животного: 1) в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения; 2) в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования); 3) на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
10. Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра, владелец домашнего животного или ответственное лицо: 1) помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных; 2) передает его на временное содержание третьим лицам; 3) помещает в зоологическую гостиницу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1653
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 17:47
Цитата:
А как это меняет суть дела? Собака все равно останется на своей территории и в своем вольере. Собака из вольера, если верить статье, даже не выходила. Да даже , предположить, вышла. Она все равно на своей территории. А соседский ребенок нет.
Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер
А как это меняет суть дела? Собака все равно останется на своей территории и в своем вольере. Собака из вольера, если верить статье, даже не выходила. Да даже , предположить, вышла. Она все равно на своей территории. А соседский ребенок нет.
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