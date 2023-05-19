Отправлено: - 16:43

abaika95:

у каждой ошибки есть имя и фамилия

Цитата:Их может быть и несколько. вот, кстати, в нормативных документах всегда учитываются такие "наложения" и строго отслеживаются. Чтобы, скажем, один из трех факторов не был критичным. Например, для складов нефтепродуктов обязательны герметичность, искробезобасность и расстояния. То есть, если герметичность нарушится, то искр быть не должно там. Или если будет искра - то все герметично и ничего не произойдет случайно. Наложение двух факторов уже маловероятно. Но если вдруг случится и такое, то выдержанные расстояния не дадут загореться всему комплексу, а только одному резервуару. И тем самым потери уменьшаются.Вот и тут так - если бы хозяйка заперла покрепче или если бы мать следила за ребенком - ничего бы не произошло. Но учитывая тот фактор что хозяйка собаки находилась в своем дворе и вольер как-никак был закрыт и собака не могла самостоятельно выбраться из вольера - вина больше на матери девочки. Правда, предстоит разобраться кто всё-таки открыл вольер.