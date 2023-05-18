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Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46815
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 12:01
Как показывают события прошлого года, в ряды казахстанской армии можно попасть не только из дома, получив повестку, но и с улицы или даже после сдачи экзамена. Чего стоит ждать молодым людям в этом году? Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат?
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Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:36
Цитата:
Дальше прочитать не осилил, да? ЧВК запрещены в Казахстане, для их возникновения отсутствует нормативно-правовая база и это правильно, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.
111:
Ну вот и все.
Ну вот и все.
Дальше прочитать не осилил, да? ЧВК запрещены в Казахстане, для их возникновения отсутствует нормативно-правовая база и это правильно, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:37
Цитата:
111:Одназначно вам хана. Незнаю даже че будите мутить в плане. Политики. Наверное язык. Хотя тоже вопрос. Какой?.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15730
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:41
Цитата:
Но как пожар - хоть увольняйся (с).
JereK:
Достаточно создать подходящие условия - установить достойную зарплату, раннюю пенсию, бесплатное обучение с возможностью в любой момент прервать его, если человек поймет что это не его. Этого будет достаточно, чтобы от желающих служить не было отбоя.
Достаточно создать подходящие условия - установить достойную зарплату, раннюю пенсию, бесплатное обучение с возможностью в любой момент прервать его, если человек поймет что это не его. Этого будет достаточно, чтобы от желающих служить не было отбоя.
Но как пожар - хоть увольняйся (с).
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:45
Цитата:
Солдат спит, а служба идет
Victor Yang:
Но как пожар - хоть увольняйся (с).
Но как пожар - хоть увольняйся (с).
Солдат спит, а служба идет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25833
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:47
Цитата:
Это везде так, кроме России.
Государственная монополия на ведение войн.
При чем тут ЧВК?
JereK:
равовая база и это правильно, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.
равовая база и это правильно, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил.
Это везде так, кроме России.
Государственная монополия на ведение войн.
При чем тут ЧВК?
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 18.05.23 - 17:49
Цитата:
Прочитай еще раз определение. Потом подумай над различием ЧВК и ЧОП. Потом подумай еще раз.
111:
При чем тут ЧВК?
При чем тут ЧВК?
Прочитай еще раз определение. Потом подумай над различием ЧВК и ЧОП. Потом подумай еще раз.
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:16
Цитата:
Да это был позор. Когда пацанов на военных машинах привезли успокаивать толпу. Красивая форма а автоматы забыли раздать. И толпа просто нагнула молодых пацанов. В такую армию я не хочу отдавать своего сына.
Если не сегодня, то завтра может ведь снова случиться 5 января. Когда с полицией забирают в армию – это же позор для страны.
Да это был позор. Когда пацанов на военных машинах привезли успокаивать толпу. Красивая форма а автоматы забыли раздать. И толпа просто нагнула молодых пацанов. В такую армию я не хочу отдавать своего сына.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2105
Re: Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:37
Это началось в 90х годах. может даже чуть раньше при Горбачёве. Когда я уходил служить, человек , который не служил был неполноценным членом общества. С ним было явно что то не то. Поэтому все уходили служить с радостью, ну все не все, но я то точно. Потом началась эра гласности, начали рассказывать про дедовщину,про суициды в армии, про то, что знали мужики, но особо не распространялись. ну тут и началось. комитет солдатских матерей и т.д Откосить от армии стало геройским поступком, а последующее нарастание коррупции сделало откос от армии обыденным делом. Хотя наверное порядка в армии стало больше, но пишут про все неуставные взаимоотношения больше. Кстати про суициды. был у нас один чудик то ли из Башкортостана, то ли из Татарстана по фамилии Мутаев, он как в карантине начал вешаться, так до дембеля и вешался, раз 5 или 6 , каждый раз чуть чуть не хватало. Хотя никто его уже и не трогал.
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 19.05.23 - 16:40
Цитата:
Т.е. по вашему мнению, проблема не в неуставных взаимоотношениях, которые, по вашим словам, были и до 90-х, и до Горбачева, а проблема в том, что об этом стали говорить? :D
Цитата:
saba:
Это началось в 90х годах
Это началось в 90х годах
Т.е. по вашему мнению, проблема не в неуставных взаимоотношениях, которые, по вашим словам, были и до 90-х, и до Горбачева, а проблема в том, что об этом стали говорить? :D
Цитата:
saba: С ним было явно что то не то.
Призыв не по желанию: что делать, если насильно везут в военкомат?
Отправлено: 19.05.23 - 16:48
Цитата:
Вот читаешь некоторых, и думаешь, что с этими людьми не так. Что председатель этих матерей из статьи, что пользователь saba:. Ощущается какое-то легкое нарушение восприятия реальности и от этого немного шевелятся волосы на голове.
Цитата:
Цитата:
...
saba:
был у нас один чудик то ли из Башкортостана, то ли из Татарстана по фамилии Мутаев, он как в карантине начал вешаться, так до дембеля и вешался, раз 5 или 6 , каждый раз чуть чуть не хватало
был у нас один чудик то ли из Башкортостана, то ли из Татарстана по фамилии Мутаев, он как в карантине начал вешаться, так до дембеля и вешался, раз 5 или 6 , каждый раз чуть чуть не хватало
Вот читаешь некоторых, и думаешь, что с этими людьми не так. Что председатель этих матерей из статьи, что пользователь saba:. Ощущается какое-то легкое нарушение восприятия реальности и от этого немного шевелятся волосы на голове.
Цитата:
saba:
Хотя никто его уже и не трогал.
Хотя никто его уже и не трогал.
Цитата:
saba:
уже
уже
...
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