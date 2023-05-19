Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...

Отправлено: - 14:20

Соседский ребенок на чужой территории, заходит в чужой вольер, где сидит чужая собака. Что делает ребенок в чужом доме? Где, в первую очередь, его мать?! При чем тут собака? При чем тут хозяйка собаки? Я на своей территории имею право держать собаку не в вольере, без привязи и намордника. Остальное ваши проблемы, бегите,если успеете.

Единственное , тут непонятно, общий двор, то есть, не разграничили забором по обоюдному согласию? или по документам,по плану, это общая территория? Если общая территория документально, тогда собака должна быть вне доступа, несомненно. Если же забор было лень ставить, то собака на своей территории , отработала на "чужого". Смотрите за своими детьми и играйте в своей песочнице. Собака не забежала к девочке домой или во двор.

Но мамочка за ребенком смотреть не удосужилась,а вот денежный сбор открыла, на что собирала, интересно, медицина у нас бесплатная. Если пластика требуется, то это после заживления ран. Ждем открытие еще ни одного сбора, на пластику наверно.



Дети вываливаются с окон, как лето, так одни новости про летчиков. Тонут в водоемах. Лезут в чужие дома и вольеры. Но виноваты не родители, а социум, который не досмотрел. Родители же государству рожают, родили и все, пусть государство смотрит,воспитывает,обучает и так далее. Еще ни одного родителя в подобных ситуациях не наказали по закону, типа, жизнь уже отработала. А как же недосмотр за несовершеннолетними детьми? Оставление в опасности? У трехлетнего ребенка опасность везде! Тогда надо вообще отменить Кодекс к чертям собачьим, всех же жизнь накажет.



Теперь позвольте пару слов без протокола.

Чему нас учит семья и школа?

Что жизнь сама таких накажет строго !

Тут мы согласны, скажи, Серега! (с)