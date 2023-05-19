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≡ Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46815
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 10:27
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О том, что собака породы питбуль напала на 3-летнюю девочку в Тобыле и «разорвала ей лицо», сообщили и местные, и республиканские СМИ. «НГ» стали известны факты, которые, видимо ускользнули от внимания наших коллег.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1195
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:27
#1
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Как и с историей,когда медведь девочке ногу откусил. Животное в вольере,зачем к ниму лезть? Понятно что ребенок не соображает. Но родители ВСЕГДА должны следить за своими детьми.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25833
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:45
#2
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Цитата:
Она зашла внутрь, 


Она зашла внутрь, раскрыла силой пасть питбулю и засунув туда голову, крепко закрыла челюсти собаке..

Ну и зоозащитница туда же..


Цитата:
зашли в вольер. 


Быстро сочинили удобную сказку..
Защитницы собак убийц..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12474
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 10:50
#3
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Цитата:
Сабыр:

На одной стоянки в сторону Питера от Москвы. Был вальер с тигром. Красивый тигр, все приходили по глазеть и я тоже. Короче один напился и давай его дразнить, с руки кормить. Вобщем он ему огрыз руку. Мужик вроде умер говорят. А тигра убрали. Нету его там теперь. Незнаю то ли усыпили или в зоопарк отдали. После этого случая медведя тоже убрали который жил на стоянке между Казани и Набережными Челнами. Малинка стоянка.

[Исправлено: Vit, 19.05.2023 - 09:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25833
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 10:52
#4
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Когда к боям готовил питов, там скупали кошек по 200 и собак по 400 тенге и давали им два раза в неделю.
Чтоб питбуль убил кошку или собаку и не кидался на детей.
Стаф был, азиаты не убивали.
Но вот стафам и питам надо в неделю давать убить.
Иначе у них там крыша едет и начинают кидаться заметьте, не на взрослых, а на детей именно..
У меня раз вырвался, чуть не загрыз тоже так ребенка, хорошо в наморднике был и мама его думала что собачка играется с его разноцветными шортиками.
А вот шортики были очень похожи на его мячик, который он кусал..
У меня волосы дыбом, я на собаку прыгнул тогда со страха.
Вломил ему.
Питбуль это оружие, это убийца, и это надо понимать этим глупым людям и этой защитнице собак убийц.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12474
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 11:07
#5
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Не люблю таких людей. Живёт в квартире. Собака во дворе в какой то клетке. Зачем? Непонятно.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13722
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 11:10
#6
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о как! завтра снег пойдет
НГ решили объективно подать какую-то картину произошедшего))

допустим пес добрый
допустим он сидел в вольере как тут пишут
допустим на том же примере во дворе был бы сарай в кортом висело заряженное ружье
допустим во дворе бегают малолетки а хозяин ружья собрался и ушел со двора
допустим доступ в этот сарай могут получить и маленькие дети
допустим ребенок зашел в сарай и увидел ружье решив с ним поиграть
и допустим он нечайно играя выстрелил в себя

кто виноват в этой ситуации? мать ребенка? безусловно, она оставила дите без личного присмотра
хозяин ружья? тоже безусловно, во первых имея опасное оружие он не удосужился сделать нормальную защиту для него и во вторых он ушел со двора оставив маленьких детей рядом с ружьем а попечительство над ними возложил на другого ребенка который вообще сидел в сотке

так что претензии к хозяйке вполне оправданы но и мать вполне тоже надо бы наказать
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9398
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 11:12
#7
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Цитата:
Vit:
Не люблю таких людей. Живёт в квартире. Собака во дворе в какой то клетке. Зачем? Непонятно

Дом двухквартирный на земле,собака в вольере,всё таки лучше чем на цепи,наверное на ночь отпускают во двор.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9398
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 11:18
#8
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Цитата:
К моим соседям в гости пришла мама пострадавшей девочки. Ее дочь, мой трехгодовалый сын и внучка соседей бегали у нас во дворе, играли в песочнице

Источник:

Заметьте собака не бегала без привязи на улице,а сидела в вольере.
Мамаша сама пришла к ним в гости и бросила 3 летнего ребёнка без присмотра,кстати как говорят люди, этого ребёнка часто видят одного на улице,на мой взгляд в первую очередь мамаша сама виновата.

[Исправлено: Добринцофф, 19.05.2023 - 11:21]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9398
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 11:20
#9
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Цитата:
Vit:
Короче один напился и давай его дразнить, с руки кормить. Вобщем он ему огрыз руку.

Ну вот всё правильно нефик лезть к животному.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4251
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 11:46
#10
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
111:

Цитата:
Vit:


Никто КОНКРЕТНО не виноват, в этой ситуации: - бывает такое:- случайное стечение обстоятельств- все виноваты, но понемножку: - хозяйка - что ушла и засов будки в виде хлипкого гвоздика( у нас у пол.деревни так и сараи и калитки закрываются); - мать- что сидела в гостях ( может водку пила и некогда ей было) и не присматривала за дочкой ( всё таки это её дочь и за неё её ответственность и они на чужой территории и видела что собака во дворе) и старшей дочери хозяйки ( знаем что такое телефон для подростков) - халатно отнеслась и не часто видать посматривала в их сторону; ну и сами дети: - в чужом доме, в чужом дворе БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ взрослых НЕЛЬЗЯ ничего трогать ( обратно- это воспитание родителей девочки).

Думаю: - только мировое соглашение- здраво и без истерик, всем СЕСТЬ за круглый стол и прийти в общему решению ( эмоции уже прошли, результат виден - жить надо дальше).
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2105
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 11:48
#11
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Цитата:
Vit:
После этого случая медведя тоже убрали который жил на стоянке между Казани и Набережными Челнами. Малинка стоянка.

В 90е начале 2000х на Урале тоже была стоянка с тремя медведями, потом стало два. потом один .когда в последний раз проезжал году в 2005-6, уже пустой вольер стоял. Там нам ещё бутылку водки" Аксаковской" с ацетоном продали, второй водитель чуть кони не двинул, хорошо я даже пригубить не успел
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25833
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 13:05
#12
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Цитата:
abaika95:
хозяин ружья? тоже безусловно,

Он и виноват в первую очередь.
Ружье, как и собаку убийцу , как и всякого убийцу педофила, должны хранить в специально для этого отведенных местах.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1653
Re: Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в...
Отправлено: 19.05.23 - 14:20
#13
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Соседский ребенок на чужой территории, заходит в чужой вольер, где сидит чужая собака. Что делает ребенок в чужом доме? Где, в первую очередь, его мать?! При чем тут собака? При чем тут хозяйка собаки? Я на своей территории имею право держать собаку не в вольере, без привязи и намордника. Остальное ваши проблемы, бегите,если успеете.
Единственное , тут непонятно, общий двор, то есть, не разграничили забором по обоюдному согласию? или по документам,по плану, это общая территория? Если общая территория документально, тогда собака должна быть вне доступа, несомненно. Если же забор было лень ставить, то собака на своей территории , отработала на "чужого". Смотрите за своими детьми и играйте в своей песочнице. Собака не забежала к девочке домой или во двор.
Но мамочка за ребенком смотреть не удосужилась,а вот денежный сбор открыла, на что собирала, интересно, медицина у нас бесплатная. Если пластика требуется, то это после заживления ран. Ждем открытие еще ни одного сбора, на пластику наверно.

Дети вываливаются с окон, как лето, так одни новости про летчиков. Тонут в водоемах. Лезут в чужие дома и вольеры. Но виноваты не родители, а социум, который не досмотрел. Родители же государству рожают, родили и все, пусть государство смотрит,воспитывает,обучает и так далее. Еще ни одного родителя в подобных ситуациях не наказали по закону, типа, жизнь уже отработала. А как же недосмотр за несовершеннолетними детьми? Оставление в опасности? У трехлетнего ребенка опасность везде! Тогда надо вообще отменить Кодекс к чертям собачьим, всех же жизнь накажет.

Теперь позвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго !
Тут мы согласны, скажи, Серега! (с)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13722
Кто виноват в нападении собаки на 3-летнего ребенка в Тобыле? "НГ" попыталась разобраться
Отправлено: 19.05.23 - 15:33
#14
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Цитата:
ACROS:
Никто КОНКРЕТНО не виноват, в этой ситуации: - бывает такое:

не бывает такого
у каждой ошибки есть имя и фамилия
девочке разорвали лицо, и никто не виноват?

ладно зайдем с другого ракурса
что такое собака в современно мире? защитник? охранник? нет дикая тварь которую часто держат просто потмоучто захотелось так-причуда
то есть по всем параметрам собака это хищное существо которое не нужно в современно доме типо тигра несущее опасность
представим что во дворе хлипкая клетка с тигром
любой ребенок спокойно может открыть эту клетку и зайти к нему
и тот естественно сожрет ребенка
кто виноват? родители? да не досмотрели
а с какого рожна у тебя вообще эти дикая тварь сидит во дворе? во дворе причем в свободном доступе для любых гостей причем двор не огорожен забором
если бы это был не ребенок а соседский гость думал что заходит в сарай не заметив пса и тот порвет ему ногу кто виноват?

почему то хозяева своих собачек постоянно не хотят думать головой а скидывают вину за своих зверей на других людей
ой залезли к нему, ой он добрый только со своими, он никогда не кусал а тут укусил, ой разорвал лицо ребенку нефиг было заходить....
хозяин пса запомни
у тебя дома лежит заряженная винтовка М16 с малым зачатком мозга, которая только и может различать свой-чужой
это не котик, ни хомячок
это винтовка которая может сама принять решение кого убить а кого нет
так какого фига ты не создаешь условия чтобы эта винтовка была с безопасном месте для других людей зная что у тебя во дворе постоянно есть гости??
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