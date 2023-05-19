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≡ Бродячих собак все больше - Жалобы аулиекольцев прокомментировал аким района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46815
Бродячих собак все больше - Жалобы аулиекольцев прокомментировал аким района
Отправлено: 19.05.23 - 11:23
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О том, что в с. Новоселовка увеличилось количество бродячих животных, сообщила 17 мая на отчетной встрече акима области с населением Аулиекольского района жительница села Галия Исмаилова. И спросила - когда примут меры.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13721
Re: Бродячих собак все больше - Жалобы аулиекольцев...
Отправлено: 19.05.23 - 11:23
#1
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откуда в селе бродячие собаки? собаки динго чтолы появились? нет кто то выгнал своих кабыздохов на мороз а те расплодились
нужно вводить материальную ответственность на заводчиков собак как на владельцев оружия
всех бродячих сначала вывести
и ввести по домовой реестр всех домашних собак у сельчан
стерилизовать насильно чтобы не было приплода (если это конечно не породистая собака заведенная для развода с этих отдельный налог)
ну и потом отслеживать, увидели собаку на улице без хозяина, пробили по реестру приехали штрафанули владельца
два раза повторилось еще больший штраф а собаку на шапку
только там избавимся от этой напасти
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25833
Бродячих собак все больше - Жалобы аулиекольцев прокомментировал аким района
Отправлено: 19.05.23 - 13:12
#2
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В деревнях всегда так, чуть что, топят котят или собачат в речке, а кто жалеет, просто отвозит их на базы, там и бросает.
Только когда взрослые собаки чужих кур таскают или цыплят, отстреливают их или как вариант, у кого нет ружья, на цепь садят и забивают до смерти.
Опять же относят за село и скидывают.
Там некоторые оживают и бегают беспризорниками..
Есть в некоторых деревнях те, кто ест собак, тогда популяция сильно не множится, а так да, в основном их не едят, это и плохо..
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