Бродячих собак все больше - Жалобы аулиекольцев прокомментировал аким района

Отправлено: - 13:12

В деревнях всегда так, чуть что, топят котят или собачат в речке, а кто жалеет, просто отвозит их на базы, там и бросает.

Только когда взрослые собаки чужих кур таскают или цыплят, отстреливают их или как вариант, у кого нет ружья, на цепь садят и забивают до смерти.

Опять же относят за село и скидывают.

Там некоторые оживают и бегают беспризорниками..

Есть в некоторых деревнях те, кто ест собак, тогда популяция сильно не множится, а так да, в основном их не едят, это и плохо..