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≡ "Взять под стражу в зале суда" - Прения по делу о незаконном использовании труда недееспособной проходят в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46815
"Взять под стражу в зале суда" - Прения по делу о незаконном использовании труда недееспособной проходят в суде Костаная
Отправлено: 19.05.23 - 13:12
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- Аморальность заключается в том, что эти люди должны были защищать права недееспособных, а на деле относились к ней по-скотски, - заявил в прениях государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1202
Re: "Взять под стражу в зале суда" - Прения по делу о...
Отправлено: 19.05.23 - 13:12
#1
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Цитата:
- Прошу назначить Жумагали 12 лет, Абельдиновой - 9 лет, Бимендиной - 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим). Взять под стражу в зале суда.

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Вот теперь это будет уроком тем кто желает эксплуатировать бесплатно недееспособных людей!
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