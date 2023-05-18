Отправлено: - 12:29

azlk:

мед страхование в РК, потом кто то собрал все день и дернул из страны.

Цитата:Кажеться он тогда назывался ФОМС - фонд обязательного медицинского страхования и тот кто собрал и дёрнул, вроде был Смагуловым: в переводе на доллары( курс был тогда маленький) он не хило обогатился.