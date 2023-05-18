Отправлено: - 18:13

Давненько, еще с Харькова и Херсона, не бегали от страха так оккупанты.

Цитата:Как там Хмельницкий? Ветер говорят в сторону прибалтов был. Снаряды как, которые с обедненным ураном, не отсырели? Еще высылайте.