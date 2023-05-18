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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 17:34
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:13
Цитата:
Как там Хмельницкий? Ветер говорят в сторону прибалтов был. Снаряды как, которые с обедненным ураном, не отсырели? Еще высылайте.
Давненько, еще с Харькова и Херсона, не бегали от страха так оккупанты.
Как там Хмельницкий? Ветер говорят в сторону прибалтов был. Снаряды как, которые с обедненным ураном, не отсырели? Еще высылайте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:15
Цитата:
А что там?
Главное победа..
Змея Подколодная:
Как там Хмельницкий?
Как там Хмельницкий?
А что там?
Главное победа..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:20
Цитата:
Залужный то хде?) Нашелся?)))
Главное победа..
Залужный то хде?) Нашелся?)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:21
Цитата:
111: А что там? Главное победа..Уже да. А вначале по человечски просили. Но а вы не поняли.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:23
Цитата:
Зачем он вам?
Там много Героев, крошат армию оккупантов..
Змея Подколодная:
Залужный то хде?) Нашелся
Залужный то хде?) Нашелся
Зачем он вам?
Там много Героев, крошат армию оккупантов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:23
Цитата:
Победу не выпрашивают
Ее добывают, уничтожая врага везде и по всему миру..
Vit:
Уже да. А вначале по человечски просили
Уже да. А вначале по человечски просили
Победу не выпрашивают
Ее добывают, уничтожая врага везде и по всему миру..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.23 - 18:28
Цитата:
111:Правильно. Везде. И любителей бегать с унитазами. Вас легко найти. Бежит на улице чел с унитазом. Все, свой пациент. В банду к Марику.
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 25
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 00:34
Цитата:
а "родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции? в нём же тоже добровольно состоят. и вообще что касается так называемого "чморения" посредством соцсетей и мессенджеров, тут уместны, на мой взгляд, вспомнившиеся сразу по прочтении этого комментария строчки из незатейливой песни "...я знаю три слова. три матерных слова. со знанием этим на свет явился в роддоме". очень помогает от всякого рода инсинуаций. говоришь человеку куда направить свои стопы в бравом походе и прикладываешь к этому текстовое описание его показателя iq (айкью), легко определяемое безо всяких тестов.
Иногда в вацапе, родительском, кто не сдает бабки или не хочет, тех начинают чморить..
а "родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции? в нём же тоже добровольно состоят. и вообще что касается так называемого "чморения" посредством соцсетей и мессенджеров, тут уместны, на мой взгляд, вспомнившиеся сразу по прочтении этого комментария строчки из незатейливой песни "...я знаю три слова. три матерных слова. со знанием этим на свет явился в роддоме". очень помогает от всякого рода инсинуаций. говоришь человеку куда направить свои стопы в бравом походе и прикладываешь к этому текстовое описание его показателя iq (айкью), легко определяемое безо всяких тестов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2105
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 11:15
Я не про войну, а про финансовые гении наших руководителей , которые после сумрачных 90х годов подняли страны с колен. Так вот разница цен на нефть в 90 х годах около 18 долларов за баррель, 2008 году был достигнут максимум 147 долларов за тот же самый баррель, это примерно в 8 раз. Поэтому часть денег можно было потратить на улучшение благосостояния стран, а дальше пути разошлись. Назарбаев пошёл по пути личного обогащения и своих приближённых, Путин пошёл по пути милитаризации страны и развития ВПК. Это конечно всё упрощенно, но тенденция такая на мой взгляд прослеживалась. Хотя наверное до 2007 года , до речи Путина на Мюнхенской конференции не так явно. До этого он говорил о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, даже допускал вступление России в НАТО. Сейчас даже смешно об этом вспоминать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 13:01
Цитата:
Это хуже.
Там идет все добровольно принудительно..
Карачун:
родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции?
родительский вацап" это какая-то новая форма обязанности утверждённая в конституции?
Это хуже.
Там идет все добровольно принудительно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.23 - 13:03
Цитата:
До этого он откровенно врал ватникам.
Врет и до сих пор..
saba:
До этого он говорил о единой
До этого он говорил о единой
До этого он откровенно врал ватникам.
Врет и до сих пор..
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