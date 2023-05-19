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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:50
#12811
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Еще что то

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:51
#12812
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Такая вот барная стойка, наверно в Америке 30х

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:51
#12813
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История Казахстана

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:52
#12814
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Цитата:
111:
Портрет чей то


Ыбрай Алтынсарин - так вроде.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:52
#12815
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Кто то раньше делал из этого приспособления какую то одежду

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:55
#12816
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Цитата:
111:
История Казахстана


Три Героя Труда, постсоветского Кустаная: Двуреченский, Князев, Турсунов, почему то нет Буканова.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:56
#12817
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Цитата:
ACROS:
Ыбрай Алтынсарин - так вроде

А, ниче себе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 11:59
#12818
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Цитата:
ACROS:
Ыбрай Алтынсарин - так вроде

А, ниче себе..
Цитата:
ACROS:
Три Героя Труда, постсоветского Кустаная: Двуреченский, Князев, Турсунов, почему то нет Буканова.

Может он тут

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:01
#12819
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Много людей, душно так, жарко, насмотревшись всего, но как виду мы бегло это все проходили, выходим во двор

image upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:02
#12820
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Тут такой вот костер

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:02
#12821
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Бричка, с деревни

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:16
#12822
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Цитата:
111:
Может он тут


Да, тут он где трое: - Сайран Буканов, Камшат Доненбаева и экс-аким Костаная Нургалиев.
Доненбаева - Герой Соц.Труда - это звание она получила при Союзе: - оно котирируется более весомо, чем Герой Труда Казахстана, не знаю почему, но это так.
Должны быть на стенде ещё советские герои: - Алатуров, Косьма, Демеев и другие.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4251
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:20
#12823
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Цитата:
111:
Тут такой вот костер


Выпивка, шашлык, пивасик, анау-мынау - такого нет что ли, костёр всё таки ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25821
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.23 - 12:31
#12824
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Цитата:
ACROS:
Доненбаева - Герой Соц.Труда - это звание она получила при Союзе: - оно

Та, в честь кого улица названа?
Надо как нибудь спокойно пойти почитать.
Они еще живы что ли..
Думал это старое фото.
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