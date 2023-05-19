Отправлено: - 12:16

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Может он тут

Цитата:Да, тут он где трое: - Сайран Буканов, Камшат Доненбаева и экс-аким Костаная Нургалиев.Доненбаева - Герой Соц.Труда - это звание она получила при Союзе: - оно котирируется более весомо, чем Герой Труда Казахстана, не знаю почему, но это так.Должны быть на стенде ещё советские герои: - Алатуров, Косьма, Демеев и другие.